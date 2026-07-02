La Seguridad Social gana 12.632 personas afiliadas en junio en C-LM, hasta llegar a las 826.912

Archivo - Trabajador limpieza. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha registrado este mes de junio un total de 826.912 personas afiliadas a la Seguridad Social, 12.632 más que el mes anterior, con un aumento del 1,55%, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, se registra un incremento de 21.043 afiliados, un 2,61% más.

En el Régimen General, se registraron 675.007, de los cuales 37.471 pertenecen al Sector Agrario y 10.183 al Sector del Hogar. Por su parte, los autónomos alcanzaron la cifra de 151.904.

La provincia de Albacete, lidera el incremento mensual, con 4.177 afiliados más (2,64%), hasta los 162.638, seguida de Toledo, que tras ganar 2.649 (0,95%), llega a las 281.408 personas afiliadas.

Le sigue Cuenca, que ha sumado 2.619 (3,11%) y alcanza los 86.829, y Ciudad Real, que con un aumento de 1.954 (1,07%), llega a tener 185.293 cotizantes.

Guadalajara termina el mes con 110.743, tras anotar en el mes de junio 1.234 (1,13%) personas afiliadas.

DATOS NACIONALES

La Seguridad Social rompió en junio la barrera de los 22,4 millones de ocupados tras ganar una media de 128.533 cotizantes respecto al mes anterior (+0,6%), impulsada especialmente por el comercio y la hostelería, que sumaron más de 76.000 nuevos ocupados por la campaña de verano, así como por la afiliación de extranjeros, que creció en 86.630 cotizantes tras el proceso de regularización, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El aumento del empleo durante el mes pasado es el tercer mayor incremento en un mes de junio de toda la historia, tras el de junio de 2021 y junio de 2005, y sitúa el número de afiliados medios en 22.466.339 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,5 millones de personas desde el día 15 al 19 de junio, alcanzándose un máximo de 22.566.248 ocupados el día 18.

En el último año, de junio de 2025 a junio de 2026, la Seguridad Social ha ganado 605.244 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,77%, la tasa más alta desde mayo de 2023. Y en el primer semestre del año, la afiliación acumula un aumento histórico de 621.925 ocupados.

El Ministerio ha destacado que España ha aportado el 54,5% del empleo creado en la Unión Europea en el primer trimestre del año. Desde 2018, el número de trabajadores ha crecido un 13,8% en España, mientras que en Francia lo ha hecho un 6,6%, en Italia, un 4,7% y en Alemania, un 2,1%. La media en los países de la UE es del 5,2%, subraya Seguridad Social.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes registró una subida mensual de 92.531 afiliados (+0,4%), lo que llevó al sistema a un nuevo máximo de 22.208.553 cotizantes. Con el repunte mensual de junio, la serie desestacionalizada acumula 65 meses consecutivos de alzas.

"España prolonga de esta manera el intenso dinamismo de su mercado laboral, que se comporta de manera más favorable que el de las principales economías europeas. Desde la puesta en marcha de la reforma laboral, en España hay 2,6 millones de ocupados más y la temporalidad ha caído al 12,3%, frente al 31,5% que suponía en junio de 2018", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La titular de Seguridad Social ha resaltado además los niveles récord de jóvenes y de mujeres afiliadas, de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros. "Esto se traduce en que España sigue a la cabeza en creación de empleo entre las principales economías de nuestro entorno. Desde junio de 2018, hay más de 3,4 millones de afiliados más", ha añadido Saiz.

HOSTELERÍA Y COMERCIO TIRAN FUERTE DEL EMPLEO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 113.653 afiliados medios en junio (+0,6%), hasta superar los 18,9 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 12.017 afiliados (+0,3%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo máximo de 3.472.460 personas. En comparación con junio de 2025, hay 50.800 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,5%).

Dentro del Régimen General, el comercio protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 39.325 nuevos ocupados (+1,5%), seguido de la hostelería, con 37.696 nuevos cotizantes (+2,2%), y de las actividades administrativas, que sumaron 29.316 afiliados medios (+2%).

Por contra, el fin del curso escolar llevó a la educación a perder casi 58.300 afiliados respecto al mes anterior (-4,2%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario perdió 26.835 cotizantes respecto al mes anterior (-3,9%) y el del Hogar rompió su racha negativa y sumó 7.210 ocupados (+2%).

RÉCORD DE MUJERES OCUPADAS Y DE AFILIADOS EXTRANJEROS

El ascenso de la afiliación media en junio fue mayor entre los varones, que ganaron 107.361 afiliados en el mes (+0,9%), situándose el total de hombres ocupados en 11.845.862 trabajadores, nuevo máximo histórico.

Por su parte, la afiliación femenina creció en junio en 21.172 ocupadas (+0,2%), lo que llevó el total de mujeres cotizantes hasta la cifra de 10.620.477 afiliadas, también nuevo máximo de la serie.

La afiliación masculina se ha incrementado en 313.873 cotizantes en el último año y en 1,6 millones desde 2018, mientras que la femenina ha crecido en 291.371 ocupadas desde junio de 2025 y en más de 1,8 millones desde 2018. En términos relativos, el empleo femenino ha aumentado un 21% desde 2018 y el masculino, un 15,8%.

Las mujeres suponen actualmente el 47,3% del total de afiliados, más de un punto por encima del dato de 2018. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo del 2,8% con respecto a junio de 2025, según el Departamento que dirige Elma Saiz.

Por su parte, los extranjeros concentraron dos de cada tres puestos de trabajo creados en junio al ganar 86.630 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,6% más, hasta alcanzar un nuevo máximo de 3.446.178 ocupados. Son 350.163 afiliados más que hace un año y representan el 15,3% del total de cotizantes.

Por grupos de edad y en comparación con 2018, la afiliación de los mayores de 55 años ha aumentado un 52,2%, hasta casi 5 millones, mientras que la de los menores de 30 años ha subido un 34,2%, hasta 3,7 millones. Estos porcentajes están muy por encima del incremento medio del sistema en este periodo (+18,2%).

LA TEMPORALIDAD, EN EL 12,3%

En cuanto a la calidad del empleo, desde junio de 2021 hay 4,89 millones más de ocupados con contrato indefinido y casi 2 millones menos con contrato temporal.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 12,3%, frente al 27,9% que suponía en junio de 2021. "Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores de menos de 30 años, que tienen una tasa de temporalidad del 20,6%, cuando hace un lustro tenían una tasa del 51,1%", destaca Seguridad Social.

Los trabajadores menores de 30 años han aumentado un 36,2% desde junio de 2021. Son 987.409 más, y alcanzan un total de 3.718.547, lo que supera el ritmo de crecimiento medio, del 15,2%.

Seguridad Social ha informado de que la relación entre cotizante y pensionista alcanza el 2,5, que es nivel máximo desde 2011.

LA AFILIACIÓN SUBE EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La afiliación media subió en junio en 15 comunidades autónomas respecto al mes anterior, especialmente en Cataluña (+37.053 ocupados), Baleares (+24.372) y Madrid (+13.956).

Por otro lado, el Ministerio ha informado de que el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) bajó a cierre de junio hasta los 9.100, de los que 2.263 estaban en un ERTE de fuerza mayor, 6.651 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y 186 en el Mecanismo RED de automoción.