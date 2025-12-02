La Seguridad Social ganó 3.205 cotizantes en noviembre en C-LM, un 0,40% más, hasta alcanzar los 807.286

Archivo - Suponen 22.074 afiliados más que en el mismo mes del pasado año. - MINISTERIO - Archivo

MADRID/TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó una media de 3.205 cotizantes en el mes de noviembre en Castilla-La Mancha con respecto al mes anterior, lo que implica un incremento del 0,40% hasta alcanzar los 807.286 cotizantes, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la Comunidad Autónoma cuenta con 22.074 cotizantes más que en el mismo mes del año anterior, lo que significa un crecimiento del 2,81%.

Por provincias, este mes el número de cotizantes subió en todas ellas, con Toledo a la cabeza en términos absolutos, con 1.277 (+0,47%), aunque Guadalajara encabeza el indice relativo, con 997 personas (+0,93%).

Les siguen Albacete, con 495 (+0,32%); Ciudad Real con 420 (+0,23%), y, finalmente, Cuenca con 16 (+0,02%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social perdió una media de 14.358 cotizantes en noviembre respecto al mes anterior (-0,07%), lastrada por la hostelería, donde la afiliación se desplomó en más de 116.000 personas, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

No obstante, pese el descenso de ocupados de noviembre, el número de afiliados medios marcó máximos para este mes, con un total de 21.825.233 cotizantes.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha destacado que el retroceso de la afiliación media en 14.358 personas registrado el mes pasado supone menos de la mitad de lo que cayó en noviembre de 2024 (-30.051 cotizantes) y está "muy por debajo" del promedio del periodo 2017-2019, antes de la pandemia.

Asimismo, el Ministerio ha resaltado que los registros de afiliación diaria se situaron por encima de los 21,8 millones de ocupados todos los días desde el 17 de noviembre.

En el último año, de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, la Seguridad Social ha ganado 522.771 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,4%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 44.734 afiliados (+0,2%), lo que llevó al sistema a máximos históricos de 21.838.253 cotizantes. Dentro de la serie desestacionalizada se han creado 474.846 empleos en el último año.

MUJERES Y EXTRANJEROS CONCENTRAN EL DESCENSO DEL EMPLEO

La afiliación media bajó en noviembre en ambos sexos, pero más entre las mujeres, que perdieron 9.353 empleos en el mes (-0,09%), hasta las 10.335.245 cotizantes. La afiliación masculina, por su parte, retrocedió en 5.004 ocupados (-0,04%), hasta los 11.489.989 cotizantes.

El Ministerio ha destacado que, pese al descenso de noviembre, la cifra de mujeres ocupadas continúa en niveles "históricamente altos". Desde antes de la reforma laboral, la afiliación femenina ha aumentado un 11,9%, lo que supone 2,6 puntos más que entre los hombres.

Asimismo, el Ministerio ha resaltado que la ocupación de los jóvenes y de los mayores de 55 años ha subido un 23% desde antes de la reforma laboral de 2021, muy por encima de la media nacional (+10,5%).

Por su parte, la afiliación media de extranjeros descendió en noviembre en 16.058 cotizantes respecto al mes anterior, un 0,5% menos, hasta situarse en 3.085.442 afiliados foráneos, el 14,1% del total de afiliados.

HOSTELERÍA, EL SECTOR QUE MÁS EMPLEO PERDIÓ EN NOVIEMBRE

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, perdió 14.694 afiliados medios en noviembre (-0,08%), hasta los 18,33 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 2.045 afiliados (+0,06%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.424.479 personas, "manteniéndose en cifras récord", según ha subrayado Seguridad Social.

El RETA ha ganado 38.817 trabajadores en el último año (+1,2%). Casi dos tercios de ellos se han incorporado a sectores altamente productivos, como información y comunicaciones y actividades científico-técnicas, con más de 24.800 nuevos trabajadores por cuenta propia entre los dos. Si se añaden las actividades sanitarias y la educación, el porcentaje de empleo extranjero creado en estas cuatro actividades en el último año supone el 94,7% del total.

Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó el mayor retroceso de la ocupación en noviembre al perder 116.662 cotizantes respecto al mes anterior (-7,3%) tras los últimos coletazos de la temporada estival en determinadas zonas de España.

Entre los ascensos, los más significativos se los anotaron educación y comercio, que sumaron 29.483 y 23.905 afiliados más por el inicio del curso académico y por el arranque de la campaña navideña con el 'Black Friday', respectivamente.

Por su parte, el Sistema Especial Agrario ganó 10.086 afiliados en el penúltimo mes del año (+1,6%), en tanto que el del Hogar registró 941 bajas (-0,3%).

El Ministerio ha puesto el acento en la intensidad con la que han ganado ocupados en el último año los sectores de transporte y almacenamiento (+8%); agricultura, ganadería y pesca (+5,7%); actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+5,1%); suministro de agua (+4,8%); construcción (+4,7%), y educación (+4,1%).

Asimismo, el Departamento que dirige Elma Saiz ha destacado la mejora en actividades de alto valor añadido, como información y comunicaciones (+3,3%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (+3%), cuyas bases medias de cotización y su nivel de estabilidad es superior a la media.

"El empleo en España sigue creciendo a un ritmo superior al de otras economías europeas y lo hace de forma continuada en sectores de alto valor añadido como son información y comunicación y actividades profesionales científicas y técnicas", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

LA TEMPORALIDAD, EN EL 12,2%

Según el Ministerio, la Seguridad Social contabiliza 4,21 millones de trabajadores más con contrato indefinido desde la puesta en marcha de la reforma laboral (desde diciembre de 2021) y 2,15 millones menos de temporales.

Al mismo tiempo, el peso de los trabajadores temporales se sitúa en el 12,2%, frente al 30,2% de 2018. "Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores menores de 30 años, que tienen una tasa de temporalidad del 20,1%, cuando hace siete años tenían una superior al 53,3%", apunta el Ministerio.

LA AFILIACIÓN SUBE EN 8 COMUNIDADES Y BAJA EN 9

La afiliación media bajó en noviembre en nueve comunidades autónomas respecto al mes anterior y subió en ocho, especialmente en Madrid (+35.039 ocupados) y Comunidad Valenciana (+22.376).

Por contra, los descensos más acusados de la ocupación se dieron en Baleares, que perdió 94.457 afiliados tras el fin de la temporada turística en la zona; Castilla y León, donde la ocupación bajó en 6.349 personas, y Cataluña, con 2.555 afiliados menos.

Por otro lado, el Ministerio ha informado de que el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de noviembre en 14.593, de los que 3.484 estaban encuadrados en el Mecanismo RED para el sector del automóvil, 2.759 estaban en un ERTE de fuerza mayor y 8.350 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP).

Dentro de las medidas de apoyo a empresas y trabajadores por los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana, el Consejo de Ministros acordó el 23 de diciembre de 2024 la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el sector de la fabricación de vehículos de motor.