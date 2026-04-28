Seis ejemplares de guacamayo rojo llegan a Toledo para iniciar su rehabilitación en el centro CITES de Fieb Foundation

Guacamayo rojo - FIEB FOUNDATION

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro CITES de Fieb Foundation en Toledo ha recepcionado seis ejemplares de guacamayo rojo (Ara chloropterus) procedentes de distintos centros de España.

Estas aves, que ya se encontraban bajo cuidado humano en otras instalaciones, han sido trasladadas a Fieb para continuar con su proceso de rehabilitación dentro del programa que la fundación desarrolla para esta especie.

El ingreso de estos seis nuevos ejemplares activa de inmediato los protocolos establecidos en el centro, tal y como ha informado el centro en nota de prensa.

El primer paso es un periodo de cuarentena obligatoria, durante el cual las aves permanecen en áreas específicamente acondicionadas para el aislamiento preventivo.

En esta fase, el equipo veterinario realiza una batería completa de análisis de infecciones con el objetivo de detectar posibles patógenos que pudieran poner en riesgo la salud de los animales ya residentes en el centro.

Estas instalaciones de cuarentena disponen de sistemas de climatización, protocolos de limpieza y desinfección exhaustiva, y elementos de enriquecimiento ambiental que minimizan el estrés durante el confinamiento, asegurando en todo momento el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

VOLADERO DE MUSCULACIÓN

Una vez superada la cuarentena y confirmado el estado sanitario de cada ejemplar, los guacamayos rojos pasarán al voladero de musculación.

Se trata de un espacio diseñado específicamente para que las aves recuperen progresivamente su masa muscular y su capacidad de vuelo, aspectos que pueden verse deteriorados tras largos periodos de cautiverio en espacios reducidos.

En este recinto, los ejemplares disponen de suficiente amplitud para realizar vuelos controlados, ejercitar sus alas y mejorar su condición cardiovascular, siempre bajo la supervisión del equipo técnico.

El objetivo final es que estas seis aves, una vez rehabilitadas físicamente y estabilizadas conductualmente, puedan integrarse plenamente en el programa de rehabilitación del centro, que trabaja para devolver a los ejemplares las pautas de comportamiento propias de su especie y evaluar sus opciones de futuras repatriaciones a sus lugares de origen.

Este proyecto está financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aunque es importante resaltar que las opiniones y conclusiones no reflejan necesariamente las del Ministerio.

La Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad nace en 2012 con el fin de desarrollar proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad y el estudio del comportamiento animal.

Actualmente la fundación colabora con algunas de las entidades de investigación más relevantes de España y está estableciendo acuerdos de colaboración con centros de investigación internacionales con el objetivo de desarrollar programas de investigación en colaboración con ellos.

Los proyectos desarrollados en FIEB se enmarcan en sus cuatro líneas fundamentales de actuación: proyectos de conservación de la biodiversidad, lucha contra el tráfico de especies, restauración ecológica y proyectos de investigación básica.