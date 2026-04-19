Seis heridos trasladados al hospital tras sufrir una caída en las escaleras mecánicas del Miradero en Toledo

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TOLEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas tras sufrir una caída en las escaleras mecánicas del Miradero en Toledo.

Los afectados son cuatro hombres de 75, 72, 69 y 68 años, y dos mujeres de 73 y 69 años, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Han sido trasladados en dos ambulancias de urgencias al Hospital Universitario de Toledo y hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local.