La Semana de la Música Sacra de Albacete celebra su VIII edición desde este jueves con nueve conciertos gratuitos

La Semana de la Música Sacra de Albacete celebra su VIII edición desde este jueves al 22 de marzo con nueve conciertos gratuitos en diferentes puntos de la ciudad.

El diputado de Cultura de la Diputación, Miguel Zamora, junto a la concejala del área en el consistorio albaceteño, Elena Serrallé; el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Antonio Martín, y al gerente de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez.

La programación de esta VIII Semana de la Música Sacra tendrá lugar en el Teatro de la Paz de la Diputación de Albacete, en la Catedral de Albacete, en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima y en la Parroquia de la Purísima, reforzando la idea de una cultura abierta y accesible para toda la ciudadanía, a lo que también contribuye la gratuidad de las entradas gracias a las entidades que colaboran con este evento.

El 12 de marzo tendrá lugar el concierto inaugural 'In Memoriam José Ferero' bajo el título 'La retórica del juicio y el destino', con la actuación de la orquesta y el coro del Conservatorio Superior de Música de C-LM, y la participación del Coro del Conservatorio Profesional de Música 'Tomás de Torrejón y Velasco', junto al Coro Concentus de este mismo conservatorio. Sólo un día después sonarán 'Las pasiones de Johan Sebastián Bach' a cargo de un Ensemble.

Además, el día 14 de marzo volverá a actuar en la ciudad la Banda Sinfónica Provincial de Albacete con José David Jareño al frente, junto a la Banda Municipal de Casas de Ves para interpretar 'El hombre y lo sagrado'. El Teatro de la Paz acogerá esta cita.

La programación continúa con un sinfónico de Dani de Baza con la Banda Unión Musical 'Ciudad de Albacete', con el 'Llanto sobre Cristo muerto' a cargo de Symbolum y con las actuaciones del Aula de Canto del Conservatorio Profesional de Música Tomás de Torrejón y Velasco y del Coro Juvenil del Taller Coral de la UP de Albacete los días 19 y 20 de marzo, respectivamente.

Esta programación se completa con dos actuaciones más protagonizadas por la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, el día 18, y el Coro Amigos de Jesús de Torrejón de Ardoz con música africana, el 22 de marzo.

TRABAJO CONJUNTO

El diputado de Cultura ha puesto en valor el trabajo conjunto que hace posible esta iniciativa, advirtiendo que se ha consolidado como una propuesta cultural de referencia en estas fechas cercanas a la Semana Santa.

Además, se ha referido a la importancia cultural de este género musical, y ha explicado que la música sacra forma parte de una tradición profundamente arraigada en nuestra provincia y, al mismo tiempo, lo ha calificado como patrimonio artístico universal, remarcando su capacidad para emocionar y conectar con el público, como pone de manifiesto esta Semana de Música Sacra, que también es un ejemplo de democratización y accesibilidad cultural, como ha valorado el diputado.

"La música sacra ha impregnado la cultura musical a lo largo de los siglos; muchas veces la tenemos circunscrita a épocas concretas, como pueden ser el Renacimiento y el Barroco e, incluso, el Clasicismo primero, pero vemos en esta programación que lo más contemporáneo también está ligado a esta música. Y es bueno disfrutar de programaciones tan variadas y que abarcan tantos siglos de historia de la música", ha explicado Zamora.

Asimismo, ha querido felicitar a las entidades organizadoras por el trabajo realizado, aludiendo a la labor de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Albacete y del Cultural Albacete y remarcando la calidad y el nivel de esta programación.

En este sentido, el diputado también ha destacado la importancia de la colaboración entre las instituciones públicas y de éstas con el tejido asociativo, capaz de dar a luz proyectos culturales sólidos, atractivos y con vocación de permanencia, y ha reafirmado, además, el respaldo de la Diputación a este tipo de propuestas, "para que sigan creciendo con calidad en la oferta y con éxito de público".

EXPERIENCIA CULTURAL "DE ENORME CALIDAD"

De su lado, la concejala de Cultura ha subrayado que "la Semana de Música Sacra se ha consolidado como una de las citas culturales más especiales de nuestro calendario para ofrecer a la ciudadanía una experiencia cultural de enorme calidad".

La concejala ha puesto en valor el compromiso municipal con esta programación, afirmando que "desde el Ayuntamiento de Albacete seguimos apostando firmemente por la cultura como elemento de cohesión social y como motor de la vida cultural de nuestra ciudad y este ciclo es un ejemplo claro de cómo la colaboración institucional permite ofrecer propuestas culturales de gran nivel abiertas a toda la ciudadanía".

Durante su intervención, Serrallé ha agradecido la implicación de las instituciones y entidades que hacen posible esta programación. En este sentido, ha agradecido el trabajo y la colaboración de la Diputación de Albacete, de Cultural Albacete y de la Junta de Cofradías de Albacete, así como de todas las formaciones musicales, conservatorios, bandas, coros y músicos que participan en el ciclo.

En esta línea, ha señalado que "la suma de esfuerzos entre instituciones y colectivos culturales es fundamental para que iniciativas como esta sigan creciendo y consolidándose".

Asimismo, la concejala ha querido destacar la participación de la Universidad Popular de Albacete dentro de la programación, poniendo en valor el trabajo formativo y cultural que desarrolla esta institución en la ciudad.