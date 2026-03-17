Sepe defiende que en las oficinas de Albacete se atiende en el día y pide rectificación a OCU tras denunciar "colapso"

Archivo - Imagen de la nueva oficina de Empleo de Chipiona, en servicio desde el mes de mayo. A 22 de diciembre de 2025, en Chipiona, Cádiz (Andalucía, España). Las oficinas del SAE y SEPE de Chipiona cambian a estas nuevas dependencias, ubicada en la cal - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ALBACETE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe)ha solicitado formalmente a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) una rectificación, tras denunciar la organización el "colapso" de las citas previas en las oficinas del Sepe en Albacete, Bilbao u Oviedo, con citas disponibles entre 28 y 32 días después.

Ante la denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que atribuyen al Sepe de Albacete demoras de "hasta 32 días" para conseguir una cita previa, la Dirección Provincial considera necesario aclarar que, en esta provincia, la atención se presta en el mismo día, con un tiempo medio real de espera de aproximadamente 10 minutos.

Esta dirección lamenta que se haya generando preocupación entre personas usuarias "provocando una imagen distorsionada del funcionamiento del Sepe en esta provincia".

El tiempo medio de acceso a una cita es de unos 10 minutos, la disponibilidad en toda la provincia, en el día de hoy, es de citas disponibles en las 10 oficinas de la provincia, con márgenes de alrededor de 15 minutos, señalan en un comunicado desde Sepe.

"Las encuestas de calidad registradas por esta Dirección Provincial evidencian de forma constante la satisfacción respecto a la facilidad para obtener cita y la atención recibida", remarcan.

Piden a la OCU que aporte "pruebas fehacientes: capturas de pantalla del sistema de citas, registros horarios y datos por oficina". "El Sepe de Albacete trabaja con un objetivo claro: ofrecer una atención pública ágil, eficiente y que garantice los derechos de todas las personas usuarias".

Para ello, defienden, "se mantienen citas inmediatas, se refuerzan los canales de atención rápida y se acompaña a cada persona en sus trámites", con "transparencia absoluta".

Se ponen a disposición de la OCU, medios de comunicación y ciudadanía las capturas de pantalla de la web de citas (franjas disponibles a las 11.44 horas en las 10 oficinas, registros históricos de disponibilidad y asignación de citas y resumen de resultados de las encuestas de calidad relacionadas con el proceso de cita previa.

"Agradecemos a quien nos señala un posible problema; lo revisamos. Pero cuando los datos muestran otra realidad, también la contamos. En Albacete, la atención del Sepe no desespera: funciona", han zanjado desde este servicio estatal.