SER Toledo consolida sus precampanadas premiando a seis entidades de la ciudad y prometiendo más periodismo en 2026

La SER Toledo entrega sus galardones anuales - CADENA SER TOLEDO

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cadena SER de Toledo ha vuelto a dar la campanada con su ya tradicional gala navideña de entrega de premios, que por tercer año consecutivo ha servido para galardonar a personalidades de la sociedad civil toledana en la gala 'Las Uvas de la Ser', que este año han aprovechado para poner en valor a la Catedral Primada, Ana Locking, la localidad de Escalona, Federico Aguado, el festival CiBRA y la discoteca discoteca Sithon's.

En un acto conducido por Gema Molina y Carlos Abengózar, ambos locutores han reivindicado el "periodismo mimado" que ejerce una cadena que ha arrojado un dato de casi 180.000 oyentes en el rango autonómico.

Han repasado algunos de los hitos informativos como el más de un millón de reproducciones del vídeo de un coche calcinado en el Centro Comercial Abadía, datos casi igualados por puntos de inflexión como la aparición de una playa en el curso del río Tajo a su paso por la capital toledana.

Cerca de 200.000 descargas de agua o un millón de horas de escucha son los datos que la Cadena SER ha podido exhibir en un evento que ya se ha consolidado en el calendario navideño de la ciudad de Toledo.

Ambos presentadores han hecho un repaso de lo más vistoso de la actualidad estrictamente local del año 2025, desde los planes para el trazado del AVE Madrid - Lisboa; la regulación de los pisos turísticos; o cómo aconteció "el gran apagón" del 28 de abril se han colado en la enumeración expuesta por el dúo formado por Molina y Abengózar.

"No hemos dejado de contar lo que le ocurre a los vecinos, en la ciudad y en la provincia, una vida que hoy estamos poniendo en valor con la entrega de las Uvas de La SER", ha afirmado Gemma Molina desde el estrado.

FÉLIX AMAYA DEFIENDE UN SERVICIO "CON RIGOR Y CERCANÍA"

El director de la emisora, Félix Amaya, ha tomado la palabra desde el estrado del Círculo de Arte de Toledo para reivindicar una ciudad que "sabe de historia, de cultura y de vida", y que esta noche celebrará en la gala "algo más que el final del año".

Y es que estos premios "son símbolos, uvas, frutos de la tierra que representan trabajo en equipo, esfuerzo y pasión".

Todo ello tras un 2025 "intenso" donde la SER, además de informar, ha servido para "acompañar y dar voz". "Gracias a quienes han mantenido la esencia de nuestro servicio, de informar con rigor y cercanía", ha afirmado.

Ha hablado de los premiados para decir de ellos que son "ejemplos que inspiran, que dejan huella, que recuerdan que Toledo es mucho más que un lugar".

Mirando a 2026, ha dicho que será escenario de "más periodismo útil, más historias locales, más esperanza", todo ello radicado en la información como "base de la democracia".

UNA IGLESIA, UN CASTILLO, UNA DISEÑADORA...

Jacobo Gamero, redactor de Cadena SER Toledo, ha sido el encargado de presentar los premiados, empezando por la Catedral de Toledo, símbolo de la ciudad que cumple 800 años. Anastasio Gómez, ecónomo de la Catedral, ha sido el encargado de recibir el galardón de manos del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Gómez, al recoger el premio, ha avanzado cómo la Catedral podrá ser escenario de grabaciones de emisiones de Cadena SER, al tiempo que ha agradecido la oportunidad de poder presumir de uvas.

Continuando con la nómina de premiados, el segundo en subir al estrado ha sido Ana Locking, diseñadora y artista toledana que ha sido presentada por José Carlos Rejas y Claudia Moreno, encargados de dar voz a la SER en el día a día.

La diseñadora, al recoger las uvas, ha dicho que muchas veces "se infravalora el papel de los premios", pero todos los que recibe tienen gran importancia. "Muchas veces andamos en la oscuridad, por eso los premios, además de una alegriá, son el reconocimiento a la profesión y a la carrera".

Ariadna Burgos, la voz de la SER que despierta a los toledanos, ha presentado el premio al pueblo de Escalona en un año en el que ha abierto las puertas de su castillo tras adquirirlo en propiedad. El alcalde de la localidad, Álvaro Gutiérrez, ha recogido las merecidas uvas, y lo ha hecho asegurando que este 2025 ha sido el año en el que su pueblo "ha cumplido un sueño" incorporando a su patrimonio su monumento más emblemático.

...UN ACTOR, UN FESTIVAL Y ¡UNA DISCOTECA!

Juan Vicente Muñoz y Mario Rodríguez, el más veterano y el más joven de todos los periodistas de la emisora, han presentado el premio al actor Federico Aguado, nieto de un histórico acomodador del Teatro de Rojas, carpintero y ebanista.

Aguado, tirando de chorro de voz e improvisación, ha recordado cómo el escenario del Círculo de Arte albergó las tablas donde debutó dando vida a un papel teatral. "En este oficio pasas por muchas dudas, subidas, bajadas", ha dicho Aguado.

Alejandro Martín ha cogido el testigo desde la tribuna para adelantar al quinto de los premiados, el festival del Cine y la Palabra CiBRA, cita que "se ha convertido en punto de encuentro para los amantes del séptimo arte".

Gabriel Castaño, director del festival, recogía el galardón recordando a todos los "amigos" que ayudaron a crecer a una cita que ya es icónica en el calendario cultural de la ciudad. Especialmente, ha tenido palabras de cariño para SER Toledo.

El último premio, entregado por el locutor del 'Hoy por Hoy Toledo', Carlos Abengózar, ha sido en la categoría 'Premio Especial TTV', que ha ido a parar a la emblemática Discoteca Sithon's, cuya gerencia ha recogido la estatuilla emocionado y agradecido.

AMPLIA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha abrochado la gala y lo ha hecho recordando cómo en el Círculo de Arte interpretó algunas de sus últimas actuaciones en su banda juvenil, tras lo que ha agradecido el "esfuerzo, sacrificio e ilusión" de la emisora anfitriona del acto. "Si no existierais, habría que inventaros".

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha participado en la entrega para ensaltar "la tradición del diálogo", un diálogo que fue "la base del auge de las democracias" pero que ahora "no está en su mejor momento". Por ello, ha aplaudido una gala que sirve, como los medios de comunicación, para "construir puentes".

La diputada provincial Soledad de Frutos, en representación de la institución, ha aplaudido a toda la "buena gente" que protagoniza "tantas historias bonitas" a lo largo de los años. "Estos premiados demuestran que la ilusión forma parte del ADN de nuestra provincia. Podemos estar orgullosos", ha asegurado.