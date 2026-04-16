El servicio de lanzadera Astra entre Pioz y Pozo de Guadalajara incluirá dos nuevas lanzaderas desde mayo

El alcalde de Pioz, Manuel lópez, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio de lanzadera Astra entre Pioz y Pozo de Guadalajara va a incluir 22 nuevas expediciones --11 de ida y 11 de vuelta--, según el convenio firmado este jueves entre el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y el alcalde de Pioz, Manuel López.

El nuevo servicio, que comenzará a funcionar a principios del mes de mayo, conlleva un inversión de 427.000 euros, financiados en un 75% por el Ayuntamiento de Pioz y un 25% a cargo del Gobierno regional.

"Va a permitir que haya una cantidad y calidad suficiente de desplazamientos" que permitan el que la movilidad "sea una parte importante de la solución que Pioz viene diseñando para dar respuesta a las dificultades y a los retos", ha mencionado el consejero de Fomento, que ha explicado que este Astra "venía integrado en el de Pioz-Pozo y Chiloeches, que ha vendido en este último 2025, más de 52.000 de billetes".

La primera de las lanzaderas conectará el casco urbano de Pioz con el Pozo de Guadalajara, con múltiples paradas en ambas localidades y con servicios de lunes a viernes laborables, sábados y domingos, y festivos y frecuencias reforzadas a primera hora donde se producen la mayoría de los desplazamientos laborales; el mediodía, y la tarde-noche coincidiendo con la vuelta de estas jornadas.

En cuanto a la segunda lanzadera dará cobertura a urbanizaciones de Pioz --Los Molinos, Las Matillas, El Bosque de Henares, Montealto o Las Suertes-- y tendrá conexión directa con Pozo de Guadalajara. También contará con servicios de lunes a viernes laborables, sábados y domingos y festivos y permite el acceso desde urbanizaciones alejadas al transporte público.

Ambas lanzaderas además contarán con una amplia oferta de expediciones que van desde las 5.30 horas hasta últimos retornos nocturnos, entre las 23.00-00.00 horas, y con unos horarios diferenciados según sea días laborales, sábado o domingo y festivo.

Las lanzaderas, tendrán 22 expediciones (11 de ida y 11 de vuelta) de lunes a viernes laborales, 14 (siete ida y siete vuelta) los sábados, y 12 (seis ida y seis vuelta) los domingos y festivos.

"EN UN PAR DE SEMANAS"

El primer edil de Pioz ha confirmado que "en un par de semanas" estará desarrollado "todo el plan" para hacerlo efectivo. De hecho, este mismo jueves se empezarán a explicar "los trazados, horarios y todas las líneas esenciales del proyecto" a través de una campaña de información "masiva" para todos los vecinos.

En concreto, se buzoneará "todo el proyecto", los horarios, los precios y los tipos de abonos. Igualmente, se están montando ya "todos los puestos informativos de cada parada para poder desarrollarlo prácticamente de inmediato", ha comentado.

Manuel López ha valorado que el convenio firmado este jueves materializa "uno de los proyectos más importantes" de un municipio que cuenta con 14 urbanizaciones diferentes, lo cual complica la prestación de servicios municipales, siendo una de las "principales carencias de los vecinos".

Sin embargo, con las dos nuevas lanzaderas se abre la posibilidad de dar una solución a todos estos vecinos, que podrán usar las distintas expediciones tanto para ir a estudiar y a trabajar como para disfrutar del ocio.

MÁS DE 1,8 MILLONES DE BILLETES

Durante este acto, el consejero ha puesto en valor que el servicio transporte metropolitano Astra puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha en diversos puntos de la región, ha vendido 1,8 millones de billetes durante el 2025.

Hernando ha destacado que el Astra "representa, a día de hoy, ya el 25% de todos los billetes que se venden en Castilla-La Mancha" y ha explicado que "de un total algo superior a unos siete millones de billetes vendidos al año en la región, casi dos millones de billetes representa el conjunto de los Astra de Castilla-La Mancha.

En la actualidad hay 22 servicios Astra en Castilla-La Mancha (nueve en Toledo, ocho en Guadalajara, tres en Cuenca y dos en Ciudad Real) del que se benefician 42 municipios (14 en Toledo, 22 en Guadalajara, cuatro en Cuenca y dos en Ciudad Real).

También han estado presentes en este acto la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Balmaseda; el alcalde de Pozo Guadalajara, Teodoro Baldominos; y el delegado de Fomento en la provincia, Javier del Castillo.