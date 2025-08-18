Los servicios de extinción de C-LM logran extinguir en una jornada los ocho incendios declarados este lunes en la región

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ocho incendios forestales declarados este lunes en Castilla-La Mancha ya han sido controlados o extinguidos por los servicios de extinción regionales, según ha podido comprobar Europa Press en la web del Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

De este modo, hoy se han registrado incendios en Alcadozo (Albacete), un fuego que se detectaba a las 14.47 horas y se daba por controlado a las 18.23 horas. En estos momentos trabajan tres medios de extinción terrestres y 13 personas.

Sin salir de la provincia de Albacete, en la localidad de Hellín también se declaraba un incendio forestal, concretamente en el paraje conocido como 'La Laguna de los Patos'. Las llamas se detectaban a las 12.56 horas y se daban por extinguidas a las 13.23 horas.

En Letur, según informa el Fidias, hoy se han declarado dos incendios. Uno de ellos, registrado en el paraje denominado 'Granja Ganadera' se detectaba a las 18.10 horas, se controlaba a las 19.22 horas y se daba por extinguido a las 19.40 horas. El segundo incendio en el mismo término municipal se detectaba a las 18.05 horas y ha quedado extinguido a las 20.57 horas.

Ya en la provincia de Ciudad Real, concretamente en Montiel, hoy se ha declarado otro incendio que era detectado a las 18.04 horas por una llamada particular. Unas llamas que quedaban controladas a las 19.41 horas y eran extinguidas a las 20.11 horas.

También ha quedado extinguido el fuego declarado en el término municipal de Cañizares (Cuenca), en concreto en el Cerro el Alcor. Una llamada particular avisaba de un incendio a las 1.08 horas de este lunes. A las 6.54 horas, las llamas eran controladas y a las 13.27 horas, extinguidas.

Los servicios de extinción castellanomanchegas también han tenido que sofocar un incendio declarado en Iriépal, pedanía del municipio de Guadalajara. Volvía a ser una llamada particular la que avisaba de este incendio a las 18.23 horas de este lunes, unas llamas que han quedado sofocadas a las 19.13 horas.

Por último, en la provincia de Toledo, otro incendio declarado en la localidad de Villamiel de Toledo ha quedado rápidamente extinguido. Un fuego que era detectado a las 16.44 horas y que ha quedado apagado a las 20.46 horas.