Serzo recopila en su libro el proceso creativo tras la escultura de Cuerda en Albacete para "compartir" cultura

ALBACETE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista multidisciplinar José Luis Serzo recopila todo el proceso creativo tras la escultura dedicada al cineasta albaceteño José Luis Cuerda, ubicada en la plaza del Altozano de la capital, para "compartir" cultura y "abrazar sus raíces".

Se trata de un catálogo que aglomera fotografías y textos de diferentes autores, donde, además, el artista recoge sus métodos y todos los procesos llevados a cabo hasta finalizar la escultura.

Procesos "poco ortodoxos" que, dice, "puede que hagan que muchos artistas se echen las manos a la cabeza" viendo su forma de trabajar.

"Precisamente eso es construir algo monumental, el arte es trasmutación, alquimia, hacer que cualquier cosa pueda ser algo trascendental, incluso la basura y los restos", ha explicado.

SE TRATA DE "UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES"

El libro, titulado 'Proyecto para un monumento a José Luis Cuerda, Historias de la ruraleza' llega como una "declaración de intenciones".

"Para mí el conocimiento es un derecho de todos", ha defendido Serzo, criticando el "secretismo" y el "miedo a compartir" dentro del gremio.

"Siempre me ha dado mucha rabia cuando en la carrera de Bellas Artes traían a artistas reconocidos y siempre nos decían que no recomendaban dedicarse a la profesión, que era muy duro, como si quisieran quitarse de encima a los que pudieran hacerles sombra. La gente tiene miedo de compartir sus métodos, yo la verdad que doy todo lo que tengo, es así como me han educado", ha aseverado.

"Este libro muestra ese espíritu de compartir, de mostrar, no guardo nada para mí, el conocimiento y la cultura tiene que ser para todo el mundo", ha reiterado, haciendo hincapié en la importancia también de lo local.

UNIVERSALIZAR LA CULTURA

"La cultura debe ser universal, pero partiendo de lo local, si no amas y abrazas tus raíces, estás destinado al fracaso", ha señalado el artista, defendiendo sus orígenes manchegos, y es que Serzo, natural de Casas Ibáñez y con familia en Tarazona, siempre hace apología de su tierra en sus obras.

Así lo ha detallado su amigo y colaborador de la publicación, Miguel Lucas, quien ha hablado sobre su forma de trabajar.

"Es un artista que ha tenido siempre en cuenta el pasado, Serzo siempre dice que todo el pasado es moderno y es así, yo considero que es un artista barroco porque, precisamente, todo el trasfondo que tiene toda su obra es ese pasado", ha indicado, poniendo de relevancia el libro.

"Va a permitir ver todo el proceso creativo de una obra, que es algo muy complejo, detrás de eso hay toda una vivencia creativa, una relación con la historia, todo eso se puede ver en el libro".

Proceso creativo realizado, como dice su propio autor, con materiales cotidianos. "Con esto muestro las tripas de mi taller y mi estudio, espero poder alimentar a nuevos artistas de aquí, de mi provincia y mi región, que sirva para los jóvenes", ha apuntado.

El proyecto ha contado con el apoyo de Ayuntamiento de Albacete, Diputación y Junta, cuyos representantes han estado presentes en el acto.

Desde la institución provincial, el diputado de Cultura, Miguel Zamora, ha elogiado todo el trabajo realizado por el artista y su equipo.

"Se trata de un catálogo que narra toda la creación del a propia obra, algo que resulta mucho más interesante incluso que ver la propia escultura, este libro nos permite analizar todo el proceso y conocerlo", ha señalado.

Zamora, que también es alcalde de Tarazona, ha aprovechado para destacar el trabajo que hizo el artista con el Monumento al Carnaval de Tarazona.

"Hoy es uno de los emblemas más importantes de la provincia, Serzo es un genio creativo inigualable que trasciende las fronteras de Albacete".

Por su parte, el alcalde de la capital albaceteña, Manuel Serrano, también ha tenido palabras de aprecio para el autor.

"Has rendido honor a un grande de nuestra tierra como es José Luis Cuerda, lo has plantado en el Altozano, donde también reside su legado, guardado en la sede de la Filmoteca, te quiero felicitar por tu gran trabajo", ha finalizado.