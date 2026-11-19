El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en el centro - JCCM

TOLEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) se volverán a reunir en diciembre tras la reunión que mantuvieron este miércoles y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha dicho no tener duda de que habrá "posturas de acuerdo".

Así lo ha señalado a preguntas de los medios antes de participar este jueves en las III Jornadas de Atención Primaria de Castilla-La Mancha, después de que el CESM decidiese aplazar la huelga que iba a arrancar el lunes, 16 de noviembre, tras impulsar el Sescam las negociaciones.

El consejero ha felicitado al Sescam y al Sindicato Médico por las negociaciones que están manteniendo, por lo que ha puesto el valor el diálogo con el documento que presentó el Servicio de Salud castellanomanchego "en su día" y que "ellos ahora han respondido".

"La reunión de ayer fue precisamente para poner en común las ideas que deben marcar el futuro de las relaciones entre los profesionales y el Servicios de Salud", ha dicho, para indicar que el clima de negociación "es estupendo" y así va a ser como ha ocurrido "siempre en Castilla-La Mancha con los sindicatos a lo largo de estos 11 años".

"No tenemos ninguna duda de que vamos a tener posturas de acuerdo y vamos a seguir con la desconvocatoria que ellos hicieron en su día", ha manifestado Fernández Sanz, quien ha dicho que se va "a abonar el terreno" para que el diálogo sea la manera de llegar a acuerdos en esta comunidad, "como siempre lo ha sido".