El Sescam se dota de un Comité de Cuidados de Enfermería, que deberá estar constituido en tres meses

Archivo - Edificio del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. - SESCAM - Archivo

TOLEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha creado el Comité de Cuidados de Enfermería, que tiene naturaleza de grupo de trabajo de carácter consultivo en materia de planificación, seguimiento y evaluación del desarrollo del modelo de cuidados.

Así consta en la resolución de la Dirección-Gerencia del Sescam, que publica en su edición de este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que el Comité queda adscrito a la Dirección General con competencias en materia de cuidados y calidad del Servicio de Salud castellanomanchego.

El Comité de Cuidados deberá estar formalmente constituido en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente resolución. Las personas que lo integren, con experiencia y/o competencias en ámbitos como la planificación de cuidados, la gestión sanitaria, la calidad asistencial o la práctica clínica, serán designadas por un período de cuatro años, renovable por períodos sucesivos de igual duración.

El comité se encargará de analizar el modelo de cuidados existente en Castilla-La Mancha, identificando necesidades, fortalezas y áreas de mejora en los distintos ámbitos asistenciales, a fin de favorecer una implementación homogénea del modelo de cuidados en el servicio de salud.

También tendrá que proponer criterios para la planificación y el dimensionamiento de los recursos humanos destinados a cuidados de enfermería y asesorar a los órganos competentes en materia de planificación y gestión de recursos humanos sobre ratios de personal de enfermería.

Proponer medidas y recomendaciones en materia de cuidados de enfermería, orientadas a la mejora de la continuidad asistencial y la coordinación entre los distintos ámbitos asistenciales, incluido el sociosanitario y promover mecanismos de participación de pacientes, personas usuarias y ciudadanía en el diseño, seguimiento y evaluación del modelo de cuidados serán otras de sus tareas.