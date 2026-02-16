Sescam estima que el seguimiento de huelga de médicos en C-LM rondará el 30% y defiende el consenso en servicios mínimos

Archivo - Edificio del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. - SESCAM - Archivo

TOLEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha estimado, a la espera de los datos que se recojan a lo largo de este lunes, que la huelga de médicos --convocada por el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha CESM-- podría afectar a alrededor de un 30 por ciento del colectivo, al tiempo que ha defendido que los servicios mínimos establecidos en esta jornada han sido dialogados con el comité de huelga.

Así lo han expresado en declaraciones a los medios en la sede del Sescam en Toledo, el director gerente del mismo, Alberto Jara, y el director general de Recursos Humanos y Transformación, Íñigo Cortázar.

Tras la experiencia de las huelgas convocadas el pasado año, en las que el seguimiento rondó el 34%, con un "pico" en la primera jornada "para luego descender muy ligeramente", Cortázar ha indicado que cifra se mantuvo "entre más o menos un tercio de los profesionales convocados a la huelga".

En España hay 190.000 facultativos que están llamados a la huelga, y en Castilla-La Mancha son unos 10.000 los profesionales, abarcando los médicos que trabajan en hospitales, Atención Primara, especialistas, pero también los Médicos Internos Residentes (MIR).

SERVICIOS MÍNIMOS CON DIÁLOGO

Por otro lado, el director de Recursos Humanos ha defendido que los servicios mínimos en Castilla-La Mancha "han sido negociados". "Somos una de las pocas comunidades autónomas, yo creo que somos la única, que hemos llegado a un acuerdo con el comité de huelga respecto a los servicios mínimos", ha ensalzado.

Los servicios mínimos "son muy similares a los de la huelga pasada", ha afirmado Cortázar, y garantizan "las unidades más delicadas, todo lo que tiene que ver con la atención oncológica, las urgencias y los cuidados intensivos".

En este punto, ha recordado que en la anterior convocatoria los sindicatos los reclamaron judicialmente, y se les "desestimó la reclamación". "Independientemente de que hayamos conseguido una victoria judicial, preferimos negociar con los representantes de los trabajadores antes que llegar al juzgado", ha aseverado.

Asimismo, Íñigo Cortázar ha señalado que se ha abierto una vía de interlocución con el comité de huelga y el próximo lunes, 23 de febrero, el Sescam se reunirá con los representantes sindicales para modular y modificar los servicios mínimos en función de las necesidades y de cara a las futuras ediciones de los paros, y además, "para establecer un calendario de trabajo conjunto".

CÓMO AFECTARÁ A LA ATENCIÓN MÉDICA

De su lado, el director del Sescam ha recordado que la huelga del pasado mes de diciembre afectó al 53 por ciento de intervenciones quirúrgicas, de alrededor de un número total de 500 programadas al día.

El objetivo es "monitorizar cuál va a ser la afectación" en esta jornada de huelga "para poner la palanca de todas las reprogramaciones lo antes posible".

Es por ello, que "a partir de la próxima semana ya existe un plan de contingencia en cada una de las gerencias para empezar a reprogramar", con una perspectiva flexible y "casi en tiempo real", pues desde el Sescam desconocen por el momento cómo va a afectar la huelga de estos días.

DOS REIVINDICACIONES

Por un lado, respecto a las reivindicaciones del Sindicato Médico a nivel autonómico, el director gerente del Sescam ha hecho alusión a la reintroducción de la carrera profesional, aspecto en el que se sigue "manteniendo un diálogo con todos los representantes de los trabajadores".

No obstante, Jara ha puesto en valor otras reivindicaciones que ya son una realidad, como la jornada de 35 horas semanales, o el pacto sobre la Atención Primaria. "Fuimos la única comunidad autónoma en la cual no hubo conflicto en este sector, y una de las reivindicaciones es que sigamos trabajando sobre ese pacto".

De otro lado, respecto a la adhesión de este sindicato a la huelga nacional reclamando un Estatuto Propio de la profesión médica que reconozca su singularidad, su responsabilidad y su nivel de formación, el Sescam no está de acuerdo con que exista un marco independiente para los médicos, aunque sí cree que el estatuto marco "debe recoger consideraciones especiales para diferentes categorías profesionales".

No obstante, la semana próxima, en reunión con los representantes de los trabajadores, el Sescam les ofrecerá crear "un foro de diálogo, de debate sobre la profesión médica y a las demandas que están ocurriendo y al conflicto que existe entre el Ministerio de Sanidad y los profesionales".

Asimismo, el director del Sescam ha exigido al Ministerio que cuente con los profesionales y con las comunidades autónomas a la hora de llevar a cabo reformas de calado, reclamando una financiación adecuada a "todas aquellas medidas que decidan".