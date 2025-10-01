El Sescam habilitará una lanzadera para sus profesionales entre el la estación del AVE y el nuevo Hospital de Cuenca

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha recibido a los nuevos profesionales que se han contratado para el Hospital Universitario de Cuenca. - JCCM

CUENCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) habilitará una lanzadera entre el nuevo Hospital Universitario de Cuenca y la estación de alta velocidad Fernando Zóbel para facilitar la movilidad a los profesionales sanitarios que residan en otras provincias y trabajen en el centro hospitalario conquense.

Este servicio de autobuses contará con una expedición desde la estación a primera hora de la mañana y otra de vuelta al terminar será gratuito para los trabajadores que lo utilicen, según ha informado el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, durante el acto de firma de contratos de los 179 "fichajes"; que ha hecho el Hospital Universitario.

Martínez Guijarro ha explicado que se trata de la primera oleada de contratación de profesionales del Sescam para este centro en distintas categorías, desde enfermeras a electricistas, dentro de los 400 puestos de trabajo que se van a crear en el centro hospitalario de El Terminillo.

A estos hay que añadir los 80 trabajadores contratados por empresas que presentan servicios como seguridad, mantenimiento y limpieza. Todo eso pone de manifiesto, según Martínez Guijarro, "la capacidad de generación de empleo del nuevo hospital", por el que ya están pasando unos mil pacientes diarios y que ya ha celebrado unos 15.000 actos clínicos desde su inauguración.

A lo largo de octubre se van a implantar lo que se denomina servicios centrales, como el laboratorio y la farmacia, y será el paso previo al traslado de las urgencias y la hospitalización.

Sobre la lanzadera, ha apuntado que es una forma de hacer atractivo el hospital de Cuenca para profesionales que quieren trabajar aquí pero prefieren mantener su residencia en su ciudad de origen, "aunque estaremos encantados de que se vengan a vivir a Cuenca y muchos acabarán haciéndolo".

DOS MESES PARA CALIBRAR LA TECNOLOGÍA DE RADIOTERAPIA.

Por otro lado, Martínez Guijarro ha recordado que este miércoles está prevista la autorización de la instalación de radioterapia en Cuenca. Los profesionales de esta prestación en Albacete se han reunido con sus colegas conquenses para explicar las implicaciones que tiene la implantación de este servicio.

El vicepresidente calcula que la calibración del aparato puede durar entre dos o dos meses y medio y cuando la tecnología esté lista comenzará a planificarse la llegada de pacientes.

Mientras tanto, Martínez Guijarro ha explicado que en torno al 70% de los pacientes oncológicos conquenses que ahora tienen que ser atendidos en otras ciudades están siendo derivados a Albacete. Gracias a un acuerdo al que se ha llegado con la Asociación Española contra el Cáncer de Cuenca, se ha montado un dispositivo mediante el cual traslado se realiza en AVE hasta la estación albaceteña y desde allí en taxi al hospital.

Los costes corren a cargo del Sescam. "Son 25 minutos de viaje en alta velocidad y los horarios se coordinan para que haya tiempo suficiente", ha explicado el vicepresidente autonómico.