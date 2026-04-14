Sescam y sindicatos acuerdan la recuperación de la carrera profesional sanitaria y sellarán el pacto el 20 de abril

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TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial han alcanzado por un principio de acuerdo con consenso unánime para la reactivación de la carrera profesional del personal estatutario.

Este principio de acuerdo supone un paso para recuperar este sistema de desarrollo profesional, orientado a reconocer la experiencia, la formación y el compromiso de los profesionales sanitarios con la calidad del servicio público, informa el Sescam en nota de prensa y ha confirmado Europa Press con fuentes sindicales.

El pacto será suscrito el próximo lunes, 20 de abril, en un acto institucional presidido por el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.