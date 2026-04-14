Núñez se alegra de la recuperación de la carrera profesional tras "11 años de negativas" del Gobierno regional

Archivo - El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez, en una foto de archivo. - PP C-LM - Archivo

CIUDAD REAL, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha alegrado del acuerdo entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y los sindicatos para la recuperación de la carrera profesional sanitaria, aunque ha lamentado tras "once años de negativas" por parte del Gobierno regional y "63 debates parlamentarios en los que el PP ha liderado" la recuperación de la carrera "y el PSOE ha votado que no".

Así se ha pronunciado Núñez este martes en Ciudad Real, donde ha mostrado su alegría por "los miles de profesionales sanitarios que llevan trabajando con mucha dureza y con total profesionalidad todo este tiempo en Castilla-La Mancha".

"Espero que se cumpla el acuerdo. Espero que los profesionales de la sanidad pública comiencen a ver reconocida su carrera profesional", ha deseado.

El presidente regional del PP ha apuntado que "bienvenida sea la recuperación de la carrera profesional sanitaria" aunque haya sido "por la presión de los médicos en huelga, por la presión de los sindicatos sanitarios, por la presión del PP o por la cercanía de un proceso electoral".