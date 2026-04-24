Seseña convoca un minuto de silencio y decreta un día de luto tras el posible asesinato machista de este jueves

Día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento de Seseña.
Día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento de Seseña. - AYUNTAMIENTO DE SESEÑA
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 24 abril 2026 10:42
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TOLEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Seseña ha convocado un minuto de silencio este viernes a las 13.00 horas en la plaza Bayona, frente a la sede consistorial, tras el hallazgo del cuerpo de una mujer con heridas de arma blanca, que ha aparecido junto a otro cuerpo de un hombre, ahorcado, este jueves.

El Ayuntamiento, que ha convocado asimismo un día de luto con banderas a media hasta, ha trasladado en un comunicado en sus cuentas oficiales en redes sociales "su más profunda consternación por los trágicos y violentos hechos ocurridos en el municipio, cuyas circunstancias están siendo investigadas y podrían enmarcarse en un posible caso de violencia de género".

"Queremos trasladar nuestras condolencias y apoyo a los familiares y allegados de las víctimas en estos momentos tan difíciles", ha señalado el Ayuntamiento en su comunicado.

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