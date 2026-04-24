Seseña convoca un minuto de silencio y decreta un día de luto tras el posible asesinato machista de este jueves

Día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento de Seseña. - AYUNTAMIENTO DE SESEÑA

TOLEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Seseña ha convocado un minuto de silencio este viernes a las 13.00 horas en la plaza Bayona, frente a la sede consistorial, tras el hallazgo del cuerpo de una mujer con heridas de arma blanca, que ha aparecido junto a otro cuerpo de un hombre, ahorcado, este jueves.

El Ayuntamiento, que ha convocado asimismo un día de luto con banderas a media hasta, ha trasladado en un comunicado en sus cuentas oficiales en redes sociales "su más profunda consternación por los trágicos y violentos hechos ocurridos en el municipio, cuyas circunstancias están siendo investigadas y podrían enmarcarse en un posible caso de violencia de género".

"Queremos trasladar nuestras condolencias y apoyo a los familiares y allegados de las víctimas en estos momentos tan difíciles", ha señalado el Ayuntamiento en su comunicado.