Siete personas heridas tras la colisión de tres vehículos en Guadalajara

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GUADALAJARA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un total de siete personas han resultado heridas tras la colisión de tres vehículos a la altura del kilómetro 275 de la N-320, en el término de Guadalajara.
El suceso tuvo lugar a las 23.08 horas de este miércoles, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
De las siete personas, hay dos graves --dos mujeres de 18 y 28 años-- que fueron trasladadas por una UVI al Hospital Universitario de Guadalajara, mientras que las otras cinco --cuatro hombres de 78, 35, 28 y 9 años, y una mujer de 71 años-- están heridas de diversa consideración, siendo trasladadas por tres ambulancias de soporte vital al mismo centro. Al lugar también acudió Guardia Civil.