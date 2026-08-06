Sigüenza aguarda al eclipse para convertirse en el "autocine del cielo" con cerca de 300 coches clásicos como centinelas

1109275.1.260.149.20260806125218 El 12 de agosto, Autopía realizará una experiencia única con coches y motos clásicas en el aeródromo de Sigüenza para vivir y recordar el primer eclipse total en España desde 1905 - EUROPA PRESS / MATEO LANZUELA

GUADALAJARA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aeródromo de Sigüenza es el escenario elegido por Autopía para una nueva cita de coches clásicos que se reunirán para aguardar al eclipse del próximo 12 de agosto en un entorno que estará decorado por cerca de 400 vehículos entre coches y motos, casi 300 de ellos clásicos, que pintarán un paisaje único para contemplar el cielo con un amplio programa de actividades paralelas desde la música hasta la gastronomía.

Una alineación de clásicos entre los que destacarán desde un Ferrari Purosangue hasta un Jowett Javelin para descontar las horas para los 98 segundos de oscuridad total que brindará la luna al interponerse entre el sol y la ciudad seguntina.

Todo ello salpicado de jazz al atardecer de la mano del grupo Serendipity, con el guitarrista y compositor Carlos Marquerie, como banda sonora para acompañar la primera caída de la tarde.

Después del eclipse, Astro DJ tomará el relevo con una sesión tranquila y ambiental, con distintos géneros musicales acordes con la noche y el ambiente del aeródromo. Una cita en la que los animales de compañía serán bienvenidos y donde todos los asistentes tendrán gafas homologadas, un plato de paella o dos consumiciones en el pack de bienvenida.

"EL AUTOCINE DEL CIELO"

Juan Hernández-Luike, uno de los organizadores, ha expresado en declaraciones a Europa Press que la intención es hacer del aeródromo de Sigüenza un "autocine del cielo".

"Abrimos a las 15.00 horas y servimos paella. Tendremos una zona de relax y unas hamacas para poder ver el eclipse cuando llegue el momento. Queremos crear el autocine del cielo, donde los actores son el sol y la luna y donde nosotros vamos a disfrutar con nuestros coches".

Un evento que servirá para "justificar el uso de un coche clásico" al que se le da "una razón para sacarlo" a pasear.

Con la experiencia acumulada de haber organizado eventos con más de 2.000 coches y con la amistad que mantiene con los gestores del aeródromo, maridar eclipse y pasión por el motor cristalizará en unos días con el marco incomparable de una ciudad que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad.

Tal y como asegura, se trata de un "lugar ideal" para disfrutar de "dos atardeceres" en compañía de bólidos como un Porsche GT2, Laborghini SPO o un Morgan T. Wheeler.

UN MUNDO PARA TODOS LOS GUSTOS

Héctor Álvarez, otro de los promotores, explica en conversación con Europa Press que Autopía nació "con la ilusión de ser el mejor evento para los apasionados del mundo del motor y de los clásicos y los deportivos".

"Autopía ha creado una unión de todo tipo de coches", asegura, tras varias ediciones anteriores a este evento que ha colocado al evento posicionado como "uno de los mejores" a nivel europeo.

Eventos que reúnen coches "de tantas épocas y de tantos tipos" que cualquiera que tenga una mínima afición "lo pasa genial y se divierte", además, en familia.

Según apunta, casi todos los que pasan por un evento de Autopía termina repitiendo, gracias en parte a las actividades paralelas que acompañan estas concentraciones.

"No son solo coches o motos, hay actividades de todo tipo, zonas de juego para los más pequeños, simuladores, música en directo y 'food trucks", detalla.