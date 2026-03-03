Sigüenza refuerza su identidad como 'ciudad de cine' con la IV edición del Festival de Cortometrajes 'Nudos Cortos'. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Sigüenza volverá a convertirse en epicentro del cortometraje del 18 al 21 de marzo con la celebración de la cuarta edición del Festival de Cortometrajes 'Nudos Cortos', una cita que, en apenas cuatro años, se ha consolidado como uno de los principales motores culturales de la comarca.

La presentación oficial, celebrada este martes, ha contado con la participación de José Cortés Cortejarena, director del festival y responsables del Ayuntamiento de la Ciudad del Doncel, quienes coincidieron en destacar el crecimiento sostenido del certamen y su papel estratégico en la proyección cultural de la ciudad.

Desde su nacimiento el festival ha superado los 1.500 visionados acumulados y este año ha recibido 257 cortometrajes, una cifra que evidencia su consolidación dentro del circuito nacional. 'Nudos Cortos' no solo ha mantenido su apuesta por las categorías de ficción, animación y cine experimental, sino que ha reforzado su compromiso con la calidad técnica, situando el sonido como primer filtro de selección.

La organización ha optado por consolidar estas tres categorías fundamentales tras experimentar en ediciones anteriores con temáticas específicas como el cine ecológico. En esta edición, cada categoría contará con premios del jurado (400 euros) y del público (100 euros), dentro de una dotación total de 1.500 euros. Los galardones se materializan en los ya característicos "nudos" escultóricos creados por el artista Guillermo de Lama.

El jurado profesional estará integrado por nombres vinculados al sector audiovisual como Luis Moser-Rothschild, miembro de la Academia de Cine; el director David Pinillos; la productora Loles Peña; Pilar Sancho y Alex Rey.

Uno de los ejes centrales subrayados durante la rueda de prensa ha sido la dimensión pedagógica del festival. La jornada inaugural del 18 de marzo estará dedicada íntegramente a centros educativos --institutos y espacios como la SAFA-- con proyecciones y coloquios destinados a fomentar el análisis del lenguaje cinematográfico.

La iniciativa busca que los estudiantes aprendan a mirar cine en pantalla grande y desarrollen pensamiento crítico frente al consumo individualizado en dispositivos móviles. Se abordarán cuestiones técnicas como el uso del plano, la narrativa o el tratamiento sonoro, reforzando así la alfabetización audiovisual en el entorno rural.

El festival se reivindica también como herramienta de descentralización cultural. Más de veinte comercios locales participan activamente en la organización y patrocinio, generando un sentimiento de pertenencia que trasciende la programación estrictamente cinematográfica.

Durante la presentación se ha recordado el vínculo histórico de la ciudad con el cine. Sigüenza ha sido escenario de más de 18 rodajes, incluidos proyectos recientes de directores de relevancia nacional, lo que ha contribuido a forjar su identidad como "ciudad de cine".

El festival se alinea además con la aspiración de Sigüenza a ser reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO, utilizando el audiovisual como herramienta para proyectar su paisaje cultural y su legado medieval.

La programación se estructurará en cuatro jornadas. Tras la actividad escolar del día 18 por la mañana, la tarde acogerá la sección 'Nudos en Femenino', patrocinada por el Centro de la Mujer. Los días 19 y 20 se desarrollará la sección oficial con la proyección de entre 13 y 14 cortos diarios en dos bloques a partir de las 20.00 horas.

La gala de clausura, el día 21 a las 18.30 horas, incluirá la proyección de diez obras finalistas, la votación del público mediante tarjetas físicas y la entrega de premios. El acto concluirá con una propuesta escénica de un grupo italiano de teatro de improvisación y un cóctel a cargo de "El Fogaril", reforzando el carácter festivo y social del encuentro.

Con esta cuarta edición, la Asociación Cultural 'Nudos Cortos' y el Ayuntamiento reafirman su apuesta por convertir el cortometraje en una herramienta de transformación cultural, educativa y territorial, consolidando a Sigüenza como un referente audiovisual en el medio rural. Un festival en el que también contribuye la Diputación Provincial y la Universidad de Alcalá, además de numerosas empresas de la zona.