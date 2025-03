Simón reclama a PP que "rompa" con Vox donde gobiernan en C-LM si quieren "hablar de verdad de igualdad"

TOLEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha vuelto a mostrar el compromiso del Gobierno con los derechos de las mujeres en el debate sobre igualdad celebrado este martes en las Cortes regionales por entender que son estas las que sufren históricamente la desigualdad y ha vuelto a pedir al PP que si "de verdad" quieren hablar de esta materia "deberían romper de inmediato" con su socio de gobierno Vox en ayuntamientos y diputaciones.

"Señoras y señores del PP, hoy quiero volver la decirles que si de verdad quieren hablar de derechos de las mujeres, rompan con sus socios de gobierno" ya que "si abrazan a los machistas, digan ustedes en qué se convierten".

"Si gobiernan con quien niegan la desigualdad y la violencia, se convierten en cómplices", ha remarcado.

La consejera de Igualdad ha recriminado el discurso de la diputada del PP Carolina Agudo, por "buscar excusas" para justificar sus pactos con la ultraderecha y ha condenado "rotundamente" su comportamiento reconociendo que, "por desgracia", es evidente que el machismo está en todas partes, "en la izquierda y en la derecha", tras las alusiones de algunos casos entre sus filas y entre las filas de Podemos.

Una comparecencia en la que la consejera ha repasado algunas de las medidas transversales del Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de Igualdad, recordando el incremento en un 48% del presupuesto en esta materia en los últimos años frente a un gobierno del PP que recortó un 40%, y ha anticipado que ya están trabajando en una campaña de sensibilización vinculada con la violencia sexual.

En este sentido, Simón ha subrayado como, desde la apertura de los primeros cinco recursos se han triplicado las mujeres atendidas.

"Señores de Vox, no sé de que manera hacerles entender que las denuncias de violencia sexual seguirán aumentado porque las mujeres hoy en día que son agredidas están rompiendo con el miedo y alzando la voz", ha respondido a la formación de Santiago Abascal, avanzando también que están trabajando en nuevas medidas vinculadas por la corresponsabilidad.

Una exposición en la que si bien ha arremetido contra Vox, se ha mostrado especialmente sorprendida por el discurso previo a su intervención de la popular Carolina Agudo, en el que no habló de corresponsabilidad sino de conciliación, dijo, con la sensación de que al escucharla, estaba escuchando a la otra formación y preocupada por echar en falta el discurso del "sentido común".

"Hoy usted le ha comprado el discurso a la ultraderecha de una manera preocupante no, lo siguiente", ha manifestado dejando claro que en el PSOE "no tienen cabida los puteros" y asegurando como estos son "apartados inmediatamente", agradecida por este debate sobre la igualdad a las puertas del 8M, un acto a su juicio "necesario", que no es posible realizar en otros parlamentos autonómicos de España por las presencia de la ultraderecha en posiciones de liderazgo.

PSOE LANZA REPROCHES AL PP

En representación del Grupo Parlamentario Socialista ha tomado la palabra Charo García, para quien tanto el PP como Vox, lo único que hacen es utilizar a las mujeres en beneficio político y recriminando al PP que esté "comprando" el discurso de Vox.

"No se puede consentir que la igualdad se cuestione ni sea moneda de cambio", ha declarado.

Para García, este 8 de marzo es muy importante por los ataques que están sufriendo las mujeres, convencida de que se necesita seguir avanzando en igualdad de género como algo fundamental para tener una sociedad "sana", respondiendo también a Vox que las mujeres no son la "eterna víctima" como se les reprocha.

García ha lamentado que desde las filas del PP se esté "comprando" el discurso antifeminista a la ultraderecha y cree que "se deberían sonrojar" por eliminar las concejalías de igualdad donde gobiernan con Vox, concejalías que en su opinión, nada tienen que ver con las de Familia.

PP RECHAZA DISCURSOS FEMINISTAS DE CAMISETA

Muy dura también en su intervención ha sido la representante del Grupo Parlamentario Popular Carolina Agudo, quien ha reafirmado y reivindicado el papel de la mujer en todos los ámbitos, pero "no con discursos de feminista de "camiseta y color" sino defendiendo un "feminismo por convicción".

También ha pedido a García que antes de llamarla antifeminista "se ponga sus zapatos y ande" y que no le de lecciones de "superioridad moral".

Desde el PP, Agudo ha reivindicado como algo vital para la conciliación la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años y el apoyo a la natalidad y a las empresas para que puedan contratar, así como el reconocimiento a las familias monoparentales y el impulso a las deducciones familiares por hijos.

"Estas son las verdaderas medidas de una política de igualdad y la verdadera defensa de un feminismo de verdad", ha subrayado.

Por último, la diputada considera que para el PSOE este 8 de marzo será una fecha "incómoda", tachando de "rancia" la defensa que se hace del feminismo desde las filas socialistas y reafirmando la posición de su formación como un partido que defiende la igualdad "efectiva y real".

VOX Y EL DISCURSO "MANIDO" DEL PSOE

En representación del Grupo Parlamentario Vox ha tomado la palabra, Iván Sánchez, quien ha tachado de "grandilocuente" el discurso "manido" del PSOE sobre la igualdad para "seguir justificando su estructura de poder y su red de asociaciones subvencionadas" cuando la realidad es que lo que han hecho es consolidar un sistema de privilegios para unos y discriminación para otros.

Sánchez ha defendido una igualdad real que en su opinión no pasa por convertir a una mujer en una "eterna víctima", recriminando a los socialistas y a la izquierda que "hayan convertido la lucha por la igualdad en un negocio millonario mediante la discriminación legal y la manipulación social".

Para este diputado regional, el hecho es que mientras hay familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, el PSOE sigue "regando" de dinero este ministerio, y ha repudiado la falta de control en las subvenciones a asociaciones feministas y la imposición de un feminismo "radical, que censura a quien piensa diferente".

Una vez más, Sánchez ha vuelto a pedir la eliminación de la Consejería de Igualdad. "¡Basta de despilfarro!", ha dicho, tras reclamar "tolerancia cero" con la inmigración ilegal e insistir en que casi la mitad de las agresiones sexuales en España las comenten extranjeros.

SALE ADELANTE LA PROPUESTA DEL PSOE

En cuanto a las resoluciones, la de Vox, ha sido rechazada, instaba al Gobierno regional "a identificar a todos los violadores que han salido en libertad mediante la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.

Mientras, la resolución del PP, que tampoco ha sido aprobada, ha trasladado su "rotundo" rechazo a cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres y ha instado a crear un sistema de financiación para combatir estos hechos, así como otras medidas por parte del Gobierno central como desarrollar la flexibilidad en las jornadas laborales, impulsar el modelo de bolsas de horas, apoyar a las empresas en la contratación de mujeres que han abandonado el mercado laboral por el cuidado familiar o propiciar el reconocimiento a las familias monoparentales.

De su lado, la propuesta del PSOE, única que ha visto la luz merced DE la mayoría absoluta socialista en el pleno, ha instado a intensificar los esfuerzos para consolidar los derechos y libertades conseguidos hasta el momento y evitar el cuestionamiento de los consensos colectivos logrados en favor de los derechos y oportunidades de las mujeres.