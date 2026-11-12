El Sindicato Médico aplaza la huelga que iba a arrancar este lunes en C-LM tras impulsar el Sescam las negociaciones

Responsables del CESM en rueda de prensa. - CESM

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha decidido aplazar, pero no desconvocar, la huelga autonómica cuyo inicio estaba previsto para el próximo lunes, 16 de noviembre, tras la decisión del Servivio de Salud de Castilla-La Mancha de retomar e impulsar el diálogo y reactivar las negociaciones con el Comité de Huelga, suspendidas por el propio Sescam el pasado 30 de junio.

Esta decisión ha sido adoptada por el Comité Ejecutivo de CESM-CLM, reunido en sesión extraordinaria este jueves, "en un ejercicio de responsabilidad y voluntad de favorecer una solución negociada al conflicto".

"La evolución de las negociaciones determinará las próximas decisiones de nuestra organización. Nuestro objetivo es alcanzar acuerdos concretos, con compromisos, plazos definidos y garantías de cumplimiento, que permitan avanzar en la mejora de las condiciones laborales y profesionales de los médicos y facultativos del Sescam".

En nota de prensa, el sindicato médico advierte de que si las negociaciones no avanzan de manera satisfactoria o no se traducen en compromisos suficientes, mantendrá intacta su capacidad de movilización y se reserva la posibilidad de reactivar la huelga.

El acuerdo de aplazamiento ha sido comunicado formalmente a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y, posteriormente, a la Consejería de Sanidad.

La decisión se produce después de que CESM-CLM registrara, el pasado 6 de noviembre, ante la Consejería de Sanidad, el Documento Base Completo de Reivindicaciones de los Médicos, Facultativos y Residentes de Castilla-La Mancha, actualizado, aprobado por su Comité Ejecutivo y consensuado con los sindicatos médicos SIMAP-CLM y SIMEFYR-CLM.

"La reapertura del diálogo, tras más de cuatro meses de interrupción, constituye un primer resultado positivo de la convocatoria de huelga y de la unidad, el compromiso y la determinación demostrados por los médicos y facultativos del Sescam", indican.

"Siempre hemos defendido que la huelga no es un fin en sí mismo, sino una herramienta legítima para conseguir mejoras reales en las condiciones laborales, profesionales y retributivas de nuestro colectivo, que contribuyan también a mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que recibe la ciudadanía".

"Por responsabilidad, coherencia y voluntad negociadora, consideramos conveniente dar una oportunidad a esta nueva etapa de diálogo, sin renunciar a nuestras reivindicaciones y a nuestra capacidad de movilización".

CONFIANZA EN EL SESCAM

El CESM-CLM dice afrontar esta nueva etapa con voluntad constructiva, responsabilidad y firmeza, confiando en que la Consejería de Sanidad y el Sescam "compartan el objetivo de alcanzar soluciones negociadas que beneficien tanto a los profesionales como a los pacientes".

"Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los médicos, facultativos y residentes que han respaldado esta convocatoria, por su confianza, compromiso y defensa de nuestra profesión. La unidad y la presión colectiva han contribuido decisivamente a reabrir la negociación. Ahora es el momento de transformar el diálogo en acuerdos y compromisos reales", concluyen.