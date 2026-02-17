Sindicato Médico C-LM avisa a Junta de que aumentarán las protestas en próximos meses si no hay avances en sus demandas

Integrantes del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha cifrado en un 75% el seguimiento de la huelga de profesionales médicos y facultativos en el territorio autonómico desde este lunes y ha advertido a la Consejería de Sanidad del Gobierno regional de aumentar las protestas de cara a los próximos meses si no se atienden sus reivindicaciones para la región.

Así lo han dado a conocer este martes, en rueda de prensa, el presidente del Sindicato Médico en Castilla-La Mancha, Jorge Curiel, y el secretario general de CESM, Óscar Quintana, quienes han estado acompañados de diversos miembros de la Junta Directiva de la organización sindical.

Según ha detallado Quintana, el sindicato cifra el seguimiento en Castilla-La Mancha "en torno a un 75%" entre los profesionales médicos y facultativos "que pueden hacer huelga".

En este sentido, ha aclarado que el porcentaje se ha calculado sobre la plantilla efectiva que realmente podía secundar el paro, una vez descontados los profesionales designados como servicios mínimos, salientes de guardia, permisos reglamentarios, bajas médicas o vacaciones.

Quintana ha denunciado que en algunos servicios y centros de salud se han nombrado más efectivos como mínimos de los contemplados inicialmente en el decreto, lo que, a su juicio, está limitando el derecho a la huelga.

Como ejemplo, ha citado el Hospital de Tomelloso, donde la plantilla efectiva es de 96 médicos. De ellos, 68 están designados como servicios mínimos, por lo que solo 28 podían ejercer su derecho a la huelga. De esos 28 profesionales, 27 secundan el paro, lo que, según el sindicato, ha supuesto un 96% de seguimiento entre quienes podían hacerlo.

HUELGA NACIONAL Y AUTONÓMICA

Los responsables sindicales han precisado que, en estos momentos, confluyen dos convocatorias distintas, una de carácter nacional y otra autonómica. En el ámbito estatal, el paro responde a la reivindicación de un Estatuto Marco propio para la profesión médica ante el Ministerio de Sanidad, con el objetivo de diferenciar las condiciones laborales y retributivas del colectivo facultativo dentro del Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, en Castilla-La Mancha el sindicato centra su principal reivindicación en la recuperación de la Carrera Profesional, suprimida en 2012 bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal y mantenida hasta la actualidad por el Gobierno de Emiliano García-Page, así como en el aumento de plantillas tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

El presidente del Sindicato Médico en la región, Jorge Curiel, ha advertido de que las movilizaciones podrían intensificarse si no se producen avances en la negociación.

"Vamos a iniciar una serie de reivindicaciones, que esta vez han coincidido. Si no se avanza en la negociación, las huelgas y protestas aumentarán. No podemos permitirnos iniciar otra legislatura sin carrera profesional y sin aumentar las plantillas tanto de primaria como hospitalaria", ha afirmado.

Por su parte, la vicesecretaria del CESM en Ciudad Real, Rosa Sarabia, ha reconocido la dificultad que supone para los propios profesionales secundar la huelga.

Sarabia ha detallado el impacto asistencial de la jornada en la provincia de Ciudad Real. Según sus datos, sólo en el Hospital General Universitario de Ciudad Real se vieron este lunes afectados 400 pacientes en consultas y 100 que no pudieron someterse a pruebas como colonoscopias.

Además, de los once quirófanos existentes en Ciudad Real, ocho no realizaron actividad programada y los tres restantes solo atendieron intervenciones urgentes.

La dirigente sindical ha alertado de la gravedad de la situación y ha asegurado que "una huelga de médicos por encima del 30% es muy grave y estamos en cifras muy por encima de ese porcentaje a pesar de los mínimos abusivos que nos están imponiendo".

Desde el Sindicato Médico han advertido de que "está en juego el futuro de la sanidad pública" y han llamado a la ciudadanía a tomar conciencia.

"Todos los ciudadanos deberíamos tener derecho a una sanidad pública tal y como la hemos conocido. La situación es muy grave. Puede ser que dentro de varios años no tengan a un médico", han concluido.

PRINCIPALES REIVINDICACIONES EN LA REGIÓN

La principal demanda en Castilla-La Mancha, además de las reivindicaciones nacionales a las que también se suman, es la reactivación inmediata de la Carrera Profesional del Sescam, paralizada desde 2012, con reconocimiento de grados pendientes y un calendario cerrado para su recuperación.

También reclaman un ámbito específico de negociación para médicos y facultativos y la actualización urgente de las plantillas para corregir el déficit estructural, especialmente en puestos de difícil cobertura.

Entre sus exigencias figuran además un plan de choque en Atención Primaria y Hospitalaria para reducir la sobrecarga y las listas de espera, la revisión del modelo retributivo con mejoras en guardias e incentivos, el cumplimiento del Acuerdo de Atención Primaria y la regulación clara de jornada y descansos.

El sindicato incluye igualmente medidas en prevención de riesgos laborales, conciliación e igualdad, así como mejoras en las condiciones de los médicos residentes.

CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

Tras haberse celebrado ya varias concentraciones en distintos puntos de la región este lunes y martes, el Sindicato Médico mantiene el calendario de movilizaciones para los próximos días.

Este miércoles 18 de febrero están convocadas concentraciones en el Hospital General Mancha Centro a las 12.00 horas, que agrupa a profesionales de Alcázar de San Juan y Tomelloso; en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete a las 11.00 horas; en el Hospital Universitario de Guadalajara a las 11.00 horas; y en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina a las 11.30 horas.

En Toledo continúan las concentraciones diarias de lunes a viernes a las 12.00 horas en la puerta principal del Hospital Universitario de Toledo.

Para el jueves 19 de febrero están previstas concentraciones a las 11.00 horas en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, que agrupa también a Puertollano, y en el Hospital Universitario de Cuenca.

El viernes 20 de febrero la movilización se trasladará al Hospital Perpetuo Socorro de Albacete, también a las 11.00 horas.