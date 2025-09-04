Sindicatos de enseñanza concertada denuncian "falta de diálogo" de la Junta y convocan una concentración el 9 de octubre

TOLEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la enseñanza concertada de Castilla-La Mancha --FSIE, UGT, USO Y CCOO-- denuncian la "falta de voluntad de diálogo" de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que, afirman, ha suspendido las reuniones previstas para el 27 de junio y el 8 de julio, impidiendo así cualquier avance en las negociaciones sobre la mejora de las condiciones laborales del sector, "mostrando muy poco respeto a sus trabajadores".

En mayo, las organizaciones sindicales ya exigieron la apertura de una mesa de negociación antes de finalizar el curso escolar, reclamando un nuevo acuerdo de jubilaciones parciales tras la entrada en vigor de la nueva legislación estatal, así como otras "demandas históricas" como la reducción de la carga lectiva "en línea con lo acordado en la enseñanza pública" y el pago de la paga por antigüedad, pendiente desde hace más de una década, o el cobro del verano para todos los docentes, según han informado estos sindicatos en nota de prensa conjunta.

"Una vez más, la Consejería vuelve a dar la espalda a un colectivo que está exhausto y que lleva demasiado tiempo esperando soluciones. No entendemos esta negativa constante a sentarse a dialogar, cuando hablamos de un servicio esencial para más de 50.000 alumnos y alumnas de nuestra región", señalan los representantes de UGT, CCOO, USO y FSIE.

Las organizaciones sindicales recuerdan que la enseñanza concertada en Castilla-La Mancha suma más de 6.000 docentes y que sus mejoras laborales en los últimos años han sido "mínimas, por no decir inexistentes".

Ante esta situación, FSIE, UGT, USO y CCOO han convocado una concentración de delegados y trabajadores el 9 de octubre a las puertas de la Consejería de Educación en Toledo para exigir "una negociación real y avances inmediatos" en las mejoras sociales y laborales del sector.

"Queremos negociar, queremos soluciones y queremos hechos, no excusas. Si la Consejería persiste en su negativa al diálogo, intensificaremos nuestras acciones de presión y haremos todo lo necesario para lograr unas condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada", advierten los sindicatos convocantes.