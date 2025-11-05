Sindicatos y patronal sellan un acuerdo que contempla subidas salariales y pone fin a la huelga del metal en Ciudad Real

CIUDAD REAL 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga del metal en la provincia de Ciudad Real ha quedado desconvocada tras el acuerdo alcanzado en la noche de este martes entre CCOO, UGT y la patronal, poniendo fin a dos intensas jornadas de paro que habían afectado especialmente al complejo petroquímico de Puertollano.

El conflicto, que se había iniciado el lunes, concluyó poco antes de comenzar la tercera jornada prevista, tras una negociación que se prolongó hasta la medianoche en el Jurado Arbitral, donde finalmente se cerró un pacto económico con subidas salariales y mejoras en los pluses de los trabajadores.

Entre los principales puntos del acuerdo, se establece un plus de parada de 60 euros brutos por cada día trabajado, aplicable de lunes a domingo y que afecta especialmente a los trabajadores del complejo petroquímico de Puertollano.

Además, se fija una mejora voluntaria de 6,18 euros diarios para quienes realicen trabajos metalúrgicos dentro de las instalaciones petroquímicas, y 3,09 euros diarios para los operarios de talleres de la comarca que trabajen para el complejo.

El documento también recoge que, a partir de la tercera baja médica del año, no se aplicará el complemento de incapacidad temporal por enfermedad común, salvo en casos de patologías crónicas o hospitalización debidamente justificadas.

En materia salarial, el acuerdo contempla una subida del 3,5% para 2025, con cláusula de revisión si el IPC supera ese valor; un incremento del 4% en 2026 con revisión hasta un 1% adicional; y una subida del 3,75% para 2027, también con cláusula de revisión limitada al 1%.

La secretaria provincial de CCOO, Esther Serrano, ha valorado el acuerdo como un logro colectivo tras una negociación muy complicada.

"Ha sido bastante tensa. Estamos satisfechos con el acuerdo que se firmó anoche, a las 12.00, en el Jurado Arbitral", ha apuntado.

Según la responsable provincial de CCOO, el acuerdo afecta a 16.000 trabajadores de la provincia.

"Ponemos el foco en Puertollano, pero tampoco podemos olvidarnos de otras empresas que aglutinan a muchos trabajadores", ha explicado.

Serrano ha subrayado que se trata de "un acuerdo paraguas para todos los trabajadores de Puertollano", que beneficiará especialmente a los talleres de la comarca, ya que, según ha dicho, "si no fuera por la negociación colectiva, tendrían unas condiciones mucho peores".

La responsable sindical ha reconocido el esfuerzo realizado por todas las partes durante la negociación.

"Anoche en el Jurado Arbitral, cuando llegué, vi que las caras eran serias, no por el cansancio, sino porque todos nos hemos dejado pelos en la gatera. Es un buen acuerdo", ha asegurado.

Por último, ha querido agradecer la lucha y el compromiso de los trabajadores del sector, al tiempo que ha condenado los altercados ocurridos durante la huelga.

"La mayoría nos habéis preguntado por los incidentes, pero dejan muy claro que no representan a los sindicatos de clase. Condenamos cualquier tipo de incidente, la mayoría de los trabajadores han sido pacíficos", ha recalcado.

Tras dos días de protestas y cortes en distintos polígonos industriales, el entendimiento entre sindicatos y patronal ha permitido restablecer la normalidad en el sector.

Con la firma del acuerdo, la huelga queda automáticamente desconvocada este miércoles, y se espera que la actividad industrial en Puertollano y en el resto de empresas del metal recupere su ritmo habitual en las próximas horas.