Los sindicatos protestarán el 5 de febrero si Gamesa insiste en cerrar las plantas de Cuenca y Somozas

CUENCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria provincial de Comisiones Obreras en Cuenca, María José Mesas, ha augurado este viernes que la mesa de negociación del ERE de Siemens Gamesa "va a acabar sin acuerdo si la empresa sigue insistiendo en cerrar las plantas de Cuenca y As Somozas", lo que a juicio de la sindicalista, significa pelear a otro nivel, "en los juzgados".

Al mismo tiempo, Mesas ha avanzado que este viernes han presentado en la Subdelegación del Gobierno de Cuenca una solicitud para llevar a cabo el próximo día 5 de febrero una manifestación en la capital.

La secretaria de CCOO en Cuenca ha reiterado que la organización sindical "rechaza de pleno el expediente", asegurando que la planta de Cuenca "es perfectamente rentable, por lo que no existe ningún interés razonable para que se cierre".

Si el expediente "seguramente termine sin acuerdo si los puestos de trabajo y ese centro de actividad no sigue abierto, se terminará judicializando", ha insistido, mostrándose convencida de que desde el sindicado se va "a dar la batalla hasta donde se pueda".

"Cuenca es el futuro de una provincia en este tipo de sector y modelo económico al que todos queremos apostar, por lo que hay que lanzar un mensaje por parte de las administraciones en defender este centro de trabajo y este modelo de desarrollo y potencial de futuro de esta provincia", ha añadido Mesas.

Sobre la movilización anunciada para el próximo 5 de febrero, la líder de CCOO en Cuenca ha asegurado que la idea es que sea una manifestación. Desde el sindicato son "plenamente conscientes" de la situación por la COVID, por lo que Mesas ha dicho que estarán pendiente de cómo evoluciona la pandemia y que buscará las fórmulas para poder visualizar la situación de los trabajadores de Gamesa en Cuenca.

El 5 de febrero se intentará "no solo contar con los trabajadores", sino también "tener presencia de todos los grupos políticos que han trasladado ya su apoyo a los empleados de Gamesa en Cuenca". Sabiendo que no se puede hacer ahora "un llamamiento masivo" a la participación, Mesas ha añadido que desde el sindicato se van a elaborar una serie de videos para redes sociales en los que se muestre la situación y en donde se informe de cómo va avanzando la mesa de negociación.

RECHAZO DE TRABAJADORES Y UGT

David Moreno, presidente del comité de empresa de Siemens Gamesa Cuenca, ha vuelto a mostrar "su absoluto rechazo" a este expediente que consideran "injusto" ya que, a su juicio, "no se ha demostrado ni la no rentabilidad ni que no haya viabilidad de futuro para las plantas de Cuenca y As Somozas".

Al mismo tiempo, ha asegurado que durante este periodo de consultas "van a luchar con todas sus fuerzas y hasta el final para revertir este expediente y que se puedan seguir manteniendo todos los puestos de trabajo de ambas plantas".

El secretario general de la federación de Industria de UGT, Manuel Martínez, también ha manifestado "su más absoluto rechazo" porque "no se dan las circunstancia para el cierre de estas factorías en España". A su juicio, en el país ahora "se está apostando por las energías renovables", por lo que cree que tienen que haber estos centros de reparación.

Ha considerado que en España y Cuenca hay muchos parques eólicos montados, por lo que llevar las palas a reparar a Portugal va a suponer un coste excesivo. "Si estamos en Cuenca, lo normal es que se repare en la zona centro", pidiendo por ello a las administraciones "que miren por España para que la empresa no se lleve la planta a otros países".