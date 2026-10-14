El socialista Miguel Óscar Aparicio no optará a la reelección como alcalde en Azuqueca de Henares

Archivo - El actual alcalde de Azuqueca de Henares, Miguel Óscar Aparicio - PSOE - Archivo

GUADALAJARA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual alcalde de Azuqueca de Henares, Miguel Óscar Aparicio, ha comunicado a la Asamblea Municipal azudense su decisión de no encabezar la candidatura del Partido Socialista a las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2027. Una decisión que, además, ya se ha registrado formalmente ante la Comisión Federal de Listas de la organización socialista.

Aparicio, que asumió la Alcaldía el 4 de marzo de 2024, ha explicado que se trata de una decisión "meditada", tomada "después de un periodo de reflexión y de conversaciones" con su entorno familiar, compañeros del equipo de Gobierno y responsables del partido, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Ser alcalde de Azuqueca de Henares ha sido uno de los mayores orgullos de mi vida. Asumí esta responsabilidad en un momento complicado, con el convencimiento de que era necesario abrir una nueva etapa en nuestro Ayuntamiento, recuperar confianzas y reconstruir relaciones. He puesto en ello todo mi esfuerzo, mi tiempo y mis energías", ha señalado.

El actual regidor municipal ha reconocido que estos años han sido "especialmente intensos" para él, tanto en el ámbito político como en el personal. La "exigencia" de la responsabilidad municipal, las "dificultades afrontadas durante el mandato" y "algunos problemas de salud" que ha ido superando han formado parte de una etapa en la que también ha experimentado importantes cambios familiares, especialmente con el nacimiento de su hija.

"Ser padre me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas, sobre mis prioridades y sobre cómo quiero afrontar los próximos años. No ha sido una decisión fácil, pero creo que es la que debo tomar en este momento", ha explicado Aparicio.

COMPROMISO HASTA EL FINAL

Miguel Óscar Aparicio ha querido aclarar que su decisión de no concurrir como cabeza de lista en 2027 no supone "ningún cambio" en sus responsabilidades actuales ni en su compromiso con la ciudad. "Sigo siendo el alcalde de Azuqueca y voy a continuar trabajando con toda mi fuerza, con ilusión y con la misma responsabilidad hasta el último día de esta legislatura. Tenemos proyectos que sacar adelante, compromisos que cumplir y mucho trabajo todavía por hacer", ha asegurado.

Es más, ha insistido en que su "prioridad" seguirá siendo la gestión municipal, el desarrollo de los proyectos pendientes y la atención a las necesidades de los vecinos y vecinas de Azuqueca.

ELECCIÓN DE LA PRÓXIMA CANDIDATURA

Tras este anuncio, Aparicio deja abierta la elección de la persona que encabezará la candidatura socialista en las elecciones municipales de 2027, conforme a los procedimientos internos establecidos por el PSOE y con la participación que corresponda a la militancia de la Agrupación Socialista de Azuqueca de Henares. El propio Aparicio ha expresado su disposición a colaborar con la organización y con la persona que finalmente resulte elegida para asumir esa responsabilidad.

Por último, ha agradecido el apoyo recibido durante estos años por parte de sus compañeros y compañeras del equipo de Gobierno, de la militancia socialista, de los trabajadores municipales y de todas las personas que le han acompañado desde que asumió la Alcaldía. "Me siento profundamente orgulloso de haber tenido la oportunidad de servir a Azuqueca como alcalde. Mi compromiso con esta ciudad sigue intacto y, hasta el último día, voy a seguir trabajando con todas mis fuerzas por ella", ha concluido.

SEGUNDO GRAN ALCALDE QUE NO SEGUIRÁ

Miguel Óscar Aparicio es el segundo de los alcaldes de poblaciones grandes regentadas por el PSOE en la región que no concurrirá a las elecciones municipales del próximo año, después de que la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, hiciera lo propio el 4 de septiembre.

Por su parte, el alcalde del municipio más grande y única capital de provincia gobernada por los socialistas castellanomanchegos, Darío Dolz, aún no ha despejado la duda de si concurrirá a los comicios para optar a un tercer mandato consecutivo.

En esta legislatura, las poblaciones más grandes gobernadas por el PSOE en Castilla-La Mancha son Cuenca, Azuqueca de Henares, Illescas, Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Almansa, Manzanares y Tarancón.