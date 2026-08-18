Sofía Rivas, única candidata a presidir NNGG de Albacete. - NNGG

ALBACETE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador de XII Congreso Provincial de Nuevas Generaciones de Albacete ha proclamado a Sofía Rivas Ortiz como candidata a la Presidencia, una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas.

Sofía Rivas, es nacida en Albacete, tiene 24 años, es graduada en Derecho por la UCLM y actualmente cursa el Máster de Acceso a la Abogacía.

Según informa la formación, el XII Congreso Provincial de Nuevas Generaciones de Albacete se celebrará el próximo 19 de septiembre en la capital de la provincia. El mismo contará con un total de 248 compromisarios y se debatirán dos ponencias: una de carácter normativo: 'Reglamento de Organización Provincial' y otra de carácter político: 'Jóvenes de Valores'.

"Este Congreso Provincial marcará el comienzo de una nueva etapa para Nuevas Generaciones del Partido Popular de Albacete, que afronta el futuro con el objetivo de seguir creciendo, reforzar su implantación en toda la provincia y continuar siendo la principal organización política juvenil al servicio de los jóvenes albaceteños", destacan desde la organización juvenil.

"La participación, el compromiso y la renovación, marcarán este Congreso que servirá para definir las líneas de trabajo de los próximos años y consolidar un proyecto que apuesta por ofrecer más oportunidades a los jóvenes, fomentar su implicación en la vida pública y seguir construyendo el futuro de la provincia desde la cercanía, la responsabilidad y el municipalismo".