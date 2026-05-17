Solicitan cuatro años de cárcel para un acusado tras una pelea con un vecino en un portal de Daimiel

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CIUDAD REAL 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo 21 de mayo a F.T.B. y a P.F.M.S.F., dos acusados por una pelea ocurrida en el portal de un edificio de Daimiel, en la que ambos resultaron lesionados y por la que la Fiscalía solicita penas de cuatro años de prisión para uno de ellos y ocho meses de multa para el otro.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar sobre las 20.30 horas del 30 de septiembre de 2024, cuando los dos acusados se encontraron en el portal del edificio donde residen, situado en Daimiel, y se enzarzaron en una pelea en la que se agredieron mutuamente.

Como consecuencia de la pelea, uno de los acusados sufrió heridas en la frente y en la cabeza, necesitó nueve puntos de sutura y tardó 21 días en recuperarse. Como secuela, le quedó una cicatriz de 3,5 centímetros en la frente.

El otro acusado sufrió golpes en la parte derecha de la cara, perdió una prótesis molar inferior y tuvo que someterse a la extracción de una pieza dental.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal para uno de los acusados y de un delito de lesiones del artículo 150 para el otro.

Para F.T.B., el Ministerio Fiscal pide una pena de cuatro años de prisión, mientras que para P.F.M.S.F. solicita una pena de ocho meses de multa.

En materia de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama a uno de los acusados una indemnización de 11.050 euros por las lesiones causadas. Al otro le reclama una indemnización de 2.200 euros por los daños.