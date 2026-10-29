Las solicitudes para ayudas a acciones de formación profesional dirigidas a trabajadores podrán pedirse desde el viernes

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TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Formación Profesional en el Ámbito Laboral ha publicado una resolución por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación profesional en el ámbito laboral, dirigidas a personas trabajadoras ocupadas, cuyo plazo de presentación de solicitudes comenzará este viernes y se extenderá por un periodo de diez días.

Según publica este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, las subvenciones que se convocan al amparo de la presente resolución se financiarán con fondos finalistas Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, destinándose un importe total máximo de 10.911.000 euros.

Las entidades que deseen acceder a las subvenciones que contempla esta convocatoria deberán presentar la solicitud mediante el envío telemático de los datos, con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos originales serán digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.