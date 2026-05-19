El sonidista Carlos de Hita invitará a adentrarse en los paisajes de Toledo a través de una experencia sonora inmersiva

Presentación de 'Con el Oído de un búho'. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El patio del Palacio Provincial de la Diputación de Toledo albergará este jueves y viernes, 21 y 22 de mayo, una experiencia sonora inmersiva a través de más de 20 elementos sonoros de la provincia de Toledo titulada 'Con el oído de un búho'. De la mano del naturalista y sonidista Carlos de Hita, el experto invita a los oyentes a adentrarse en un paisaje sonoro que los trasladará a los humedales manchegos y el sonido de sus aves, la berrea de los ciervos en los Montes de Toledo o el amanecer de la primavera en la Campiña, entre otros escenarios.

La presentación de este evento, que ha tenido lugar este martes en rueda de prensa, ha estado a cargo de la diputada de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Marina García; el delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández; así como el sonidista Carlos de Hita.

La diputada ha explicado que esta propuesta "innovadora y profundamente evocadora" atravesará los paisajes naturales de la provincia de Toledo en diferentes estaciones de una manera "muy diferente", permitiendo escuchar la naturaleza "con sus lenguajes propios". "En documentales, exposiciones o fotografías, el sonido suele quedarse siempre en un segundo plano o simplemente se puede dar como un acompañamiento. Pues esta actividad propone justamente lo contrario, cerraremos los ojos y escucharemos", ha destacado García.

De su lado, el delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha ha puesto en valor la figura de Carlos de Hita como un "maestro del paisaje sonoro" de España. "Lo que disfrutamos las personas ciegas es dejarnos invadir, penetrar de lo que nos llega a través de estos otros sentidos", ha indicado Hernández, incidiendo en que aunque la naturaleza traslada cantidad de aromas y tactos, "sobre todo" esta comparte sonidos.

Asimismo, Hernández ha manifestado que van a poner una serie de antifaces a disposición del público para que quienes acudan y disfruten del sentido de la vista puedan "ponerse en los zapatos" de las personas invidentes y "zambullirse en el sonido de la naturaleza tapándose los ojos".

CARLOS DE HITA, 40 AÑOS "MICRÓFONO EN MANO"

Mientras, el sonidista y naturalista Carlos de Hita ha aseverado que pretende que el público pueda "ver de oídas" a través de esta experiencia sonora, una acción que para el experto se trata de "escuchar un paisaje por tus oídos, cerrar los ojos y verlo en tu mente, a través de tu recuerdo, de tu experiencia".

Al hilo, De Hita ha manifestado que a través de cuatro altavoces se colocará al público "directamente en el centro de la escena". "La vista nos coloca siempre fuera del paisaje, estamos delante de las cosas, el sonido en cambio es inmersivo, yo estoy en el centro de la acción, en el centro del paisaje", ha detallado.

De Hita, con 40 años de carrera a sus espaldas "micrófono en mano", comenzó su carrera profesional en Toledo, donde "jugando con un micrófono" descubrió que su vida había cogido un "sentido distinto", especializándose en captar la esencia acústica de los entornos naturales.

PROGRAMACIÓN

La experiencia, que tendrá lugar en el patio de la Diputación de Toledo, está programada para el jueves, 21 de mayo, a las 21.15 y 22.00 horas. Mientras, el viernes, 22 de mayo, las sesiones serán a las 21.00, a las 21.45, así como a las 22.30 horas.

Las inscripciones, tal y como ha señalado la diputada a preguntas de los medios, se pueden realizar desde la página web de la Diputación de manera gratuita.