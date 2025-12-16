'Sopas De Ajo', De Carolina África Martín, Gana El XLI Premio De Teatro Ciudad De Guadalajara Antonio Buero Vallejo - AYTO GUADALAJARA

GUADALAJARA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jurado del XLI Premio de Teatro Ciudad de Guadalajara 'Antonio Buero Vallejo' ha fallado por mayoría conceder el galardón a la obra 'Sopas de ajo' este premio nacional.

Así pues, la dramaturga Carolina África Martín Pajares ha resultado ganadora de este premio de un total de 456 obras presentadas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El jurado ha destacado la calidad literaria y dramatúrgica del texto, valorando especialmente su tratamiento dramático y su visión escénica.

'Sopas de ajo' plantea un intenso drama familiar que se desarrolla como una ceremonia de despedida en torno a la preparación de una receta tradicional, utilizando un lenguaje que aúna naturalismo y simbolismo, con claras referencias a Chéjov y Lorca.

El acto de entrega del premio tendrá lugar el próximo miércoles 18 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Teatro Moderno de Guadalajara. Durante la ceremonia se realizará, además, la lectura dramatizada de la obra 'Aquiles', de David López Sandoval, ganadora de la edición anterior del premio, como parte de la programación cultural del evento.

Para aquellos que quieran asistir deberán recoger las invitaciones en la taquilla del Teatro Buero Vallejo en su horario habitual: Mañanas (martes y jueves): 10.30 a 12.30 horas. Tardes (martes a viernes): 18.00 a 20.00 horas o en el Teatro Moderno el mismo día del acto a partir de las 18.30 horas.

El Premio de Teatro Ciudad de Guadalajara 'Antonio Buero Vallejo' se consolida, así como una de las convocatorias más relevantes y veteranas del panorama teatral español, impulsando la creación dramática contemporánea y rindiendo homenaje a la figura del insigne dramaturgo guadalajareño.