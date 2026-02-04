Sordo (CCOO) insiste que partidos en el Congreso deben apoyar el escudo social: "Si se niegan, tendrán que explicarlo"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, en la manifestación en Toledo 'De las respuestas a la acción' - EUROPA PRESS

TOLEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha insistido en su exigencia a los partidos en el Congreso de los Diputados para que apoyen el conjunto de "medidas del escudo social", concretamente la revalorización de las pensiones, ya que de no ser así "tendrán que dar muchas explicaciones".

Al inicio de la manifestación convocada en Toledo por el sindicato bajo el lema 'De las respuestas a la acción', en declaraciones a los medios, ha señalado que estas medidas tienen que salir adelante en la Cámara Baja "en un decreto, en dos o en media docena".

"Tiene que aprobarse la revalorización de las pensiones y todas las medidas de seguridad social destinadas a garantizar los ingresos que permitan seguir revalorizando las pensiones. Los partidos que se nieguen a aprobar todas estas medidas van a tener que dar muchas explicaciones a los pensionistas y jubilados de nuestro país", ha remarcado.

En el mismo sentido, ha denunciado "el proceso de encanallamiento del debate público, queriendo confundir a personas que tienen dificultades para pagar en algunas circunstancias un alquiler, poco menos que llamándoles ocupas". "No es de recibo que se quiera instalar que en España hay un problema de ocupación que es mentira", ha lamentado.

Así, ha puesto el ejemplo de "una madre, con dos o con tres hijos que no pueda pagar temporalmente un alquiler", y que se la llame "ocupa" y "se diga que hay que favorecer que se la eche debajo del puente en dos días". "Esto es una canallada de debate y de discurso político".

Tras recordar que son "las administraciones las que tienen que dar soluciones habitacionales", concretamente las comunidades autónomas, hasta que eso ocurra "hay que tener medidas garantistas para que a las personas vulnerables no se las ponga de patitas en la calle", haciéndolo compatible con los derechos de la propiedad de la vivienda.

"Esto se puede hacer sin ningún problema si hay voluntad política, pero no se puede insultar a la gente pretendiendo hacer creer que la gente vulnerable es poco menos que gente delincuente", ha aseverado.

"CERRAZÓN" DE LA CEOE

En este punto, ha reclamado el incremento salarial que llevarán a las mesas de negociación con la patronal, que en este momento "tiene poca pinta de que vaya a dar buenos resultados", porque, ha lamentando, "hay una actitud de cerrazón por parte del CEOE".

Lo que está pasando en España, según Sordo, "es que suben los salarios más bajos producto del impulso del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero no dejan de ser salarios de supervivencia". "Suben los salarios medios altos y altos pero hay del orden de 10 millones de personas que cobran poquito más que el salario mínimo. Son salarios tan bajos que no sirven para hacer frente al incremento de algunos precios".

Dentro de la propuesta sindical de CCOO 'Salarios, techo y tiempo, Sordo ha insistido en que "los sueldos en los convenios colectivos cuyo salario está por debajo de la media pueden subir en España hasta un 7%". Esta afirmación la ha realizado, consciente de que "no se va a conseguir pacíficamente, porque va a haber una oposición radical de las patronales".

Por ello, con estas manifestaciones por todo el país, quieren "concienciar a los representantes sindicales de que sean los trabajadores a través de la movilización, a través de la participación sindical, los que exijan estas subidas de los salarios".

MEDIDAS EN VIVIENDA

Además, ha apelado a las comunidades autónomas a "que de verdad sean valientes en hacer políticas de vivienda", pues "no sirve con parches, ni con medidas ocurrentes".

Ha urgido a que España cuente con "al menos un 30% de vivienda pública o vivienda de acceso a un precio asequible, y que --este-- no supere el 30 por ciento de los salarios de las familias".

Más vivienda pública, control de los precios, movilización de la vivienda vacía, topar temporalmente los alquileres en las zonas tensionadas y prohibir o limitar seriamente algunos usos de la vivienda, como la vivienda turística, son algunas de las soluciones que ha demandado Sordo.

Además, ha apelado a la reivindicación de la reducción de la jornada laboral así como de la distribución de la jornada laboral, pues "hay muchísima gente trabajando a tiempo parcial, sobre todo mujeres, que se tira el día empantanadas en el puesto de trabajo".

1.200 DELEGADOS EN C-LM

De su lado, el secretario regional del sindicato, Javier Ortega, ha destacado que con manifestación se ha convocado más de 1.200 delegados y delegadas de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha.

Haciendo alusión a los datos del desempleo, cifras "habituales para el mes de enero" en la región, ha señalado que Castilla-La Mancha "sigue teniendo debilidades estructurales graves que tenemos que corregir".

Incrementos salariales por encima de la media, la reducción de la jornada laboral y la racionalización de los horarios de trabajo, ha recordado Ortega, se llevarán a las mesas de diálogo del sindicato con la patronal.

Respecto a la revalorización de las pensiones, que en Castilla-La Mancha afecta a 400.000 pensionistas, ha considerado importante que el Congreso de los Diputados lo apruebe de manera definitiva, porque "es necesario y es de justicia para aquellas personas que tanto han trabajado y que se lo merecen".

Por su lado, el secretario provincial del sindicato, Federico Pérez, ha encuadrado esta manifestación en "una llamada de atención tanto a la patronal como a la administración" de que el sindicato estará "en la calle" para exigir mejoras para la clase trabajadora.