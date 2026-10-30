El sorteo de la Bonoloto deja un premio de casi 1,2 millones de euros en Mota del Cuervo

Archivo - Un apostante en una administración de loterías - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto de este jueves 29 de octubre ha dejado un premio de 1.198.179,24 euros en la localidad conquense de Mota del Cuervo, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Esfe boleto acertante de primera categoría ya sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Mota del Cuervo, situada en la calle Ramón y Cajal Alta, 1.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen trer boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 11 de L'Hospitalet de Llobregat, en la número 80 de Valencia y en el Despacho Receptor número 90.920 de Benavente (Zamora).