STE-CLM reclama protocolos de actuación ante el uso de los 'curis' para ridiculizar y acosar en los centros

La Policía Nacional alerta sobre las cuentas 'curis' entre los más jóvenes - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) ha reclamado a la administración educativa medidas de prevención, acompañamiento y actuación ante el aumento de los llamados 'curis' en los centros educativos de Castilla-La Mancha, una práctica que consiste en crear y difundir dibujos y caricaturas de docentes y alumnado a través de cuentas anónimas en TikTok e Instagram.

El sindicato ha recibido testimonios de docentes de la región afectados por este tipo de situaciones y advierte de que algunas de estas publicaciones pueden derivar en señalamiento, ridiculización o situaciones de acoso, especialmente cuando incluyen burlas relacionadas con el aspecto físico, la orientación sexual o las capacidades de docentes y estudiantes.

STE-CLM considera que este fenómeno debe abordarse desde la prevención y la convivencia escolar, teniendo en cuenta el papel que tienen actualmente las redes sociales en las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. La organización señala que "el humor o la libertad de expresión no deben servir para normalizar contenidos que puedan resultar ofensivos o afectar a la dignidad de las personas".

Ante esta situación, STE-CLM pide a la administración educativa que establezca medidas específicas de prevención, acompañamiento y actuación para proteger a docentes y alumnado y facilitar una respuesta cuando estas situaciones se produzcan. Asimismo, reclama respaldo para el profesorado afectado.

La organización sindical hace también un llamamiento al conjunto de la comunidad educativa para fomentar un uso responsable de la tecnología y disponer de canales eficaces que permitan comunicar, atender y dar respuesta a estos casos.

"La dignidad docente y la seguridad del alumnado no pueden quedar al margen de los nuevos desafíos de la era digital", defiende STE-CLM, que considera necesario seguir trabajando para proteger la convivencia y el respeto también en los espacios digitales.

En esta línea, STE-CLM plantea actuar de forma preventiva antes de que este tipo de prácticas se normalicen y recuerda que, en caso de detectar una cuenta de estas características, recomienda no difundir su contenido, reportarla y contactar con el 017, la línea de ayuda en Ciberseguridad de INCIBE.