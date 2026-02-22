Subdelegacion Gobierno Albacete, ante anuncios engañosos, aclara que regularización de migrantes aún no se ha aprobado

Salida extraordinaria de personas migrantes desde el CETI de Ceuta para descongestionar las instalaciones, a 11 de febrero de 2026, en Ceuta (España). El CETI de Ceuta ya cuenta con casi 900 inmigrantes tras la entrada de más de un centenar en los últimos - Antonio Sempere - Europa Press

ALBACETE 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, ha aclarado, a raíz de la aparición en redes de anuncios engañosos ligados a descuentos y ofertas, que el proceso de regularización de personas migrantes se encuentra en tramitación, con lo que no se ha aprobado por el momento.

Miguel Juan ha referido que "ya se tiene conocimiento de la publicación de anuncios que incluyen mensajes con 'descuentos familiares', 'precios imbatibles', 'expertos o profesionales colegiados'", recomendando que aquellos ciudadanos que vayan a participar en el proceso de regularización huyan de dichos reclamos "ya que la totalidad del texto regulatorio no ha finalizado".

Insiste en pedir a la ciudadanía que está interesada en participar en este proceso "que consulte las fuentes oficiales del Gobierno de España y canales de información acreditados, para conocer de primera mano los plazos, requisitos, documentación necesaria y sobre todo que desconfíen de particulares o supuestos despachos que ya les estén pidiendo cantidades económicas para tramitaciones que aún no están ni definidas ni aprobadas".

En un comunicado, ha hecho un llamamiento a personas interesadas en este procedimiento para evitar que puedan ser objeto de engaño y a las que se les pueda estar solicitado cantidades de dinero o documentación "y es que el texto de la regularización extraordinaria de personas migrantes se encuentra en tramitación aún".

Tras una fase de audiencia pública que terminó el 6 de febrero se va a proceder a la inclusión de posibles aportaciones al texto y se tienen que requerir informes de distintas instituciones, incluido el del Consejo de Estado para otorgar las máximas garantías jurídicas a este Real Decreto.

Tras ese proceso el texto definitivo tiene que pasar además de nuevo por el Consejo de Ministros y deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Es de especial interés la información que aparezca en la página web y las redes sociales de este Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Hasta la fecha el Ministerio ha publicado que el proceso estará dirigido a todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en nuestro país en el momento de presentar la solicitud.

Entre los requisitos estará el de que no tengan antecedentes penales. Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año.