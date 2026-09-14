El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real no descarta aspirar a encabezar la lista del PSOE en la capital

El Subdelegado Del Gobierno En Ciudad Real, David Broceño. - CARLOS MONTEAGUDO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha dejado abierta la puerta a concurrir a las primarias del PSOE para convertirse en candidato a la Alcaldía de Ciudad Real en las elecciones municipales de 2027, aunque ha insistido en que actualmente está centrado en sus responsabilidades al frente de la Subdelegación.

Preguntado este lunes en una entrevista en Radio Nacional de España por las quinielas que sitúan su nombre entre los posibles aspirantes socialistas a disputar la Alcaldía al 'popular' Francisco Cañizares, Broceño ha señalado que resulta "fácil" que se coloque en ellas a personas que cuentan con exposición pública.

No obstante, lejos de descartarse, ha apuntado que en el PSOE los procedimientos de primarias "van a ser en pocas semanas" y ha reclamado respetar los tiempos internos del partido.

"Ahora mismo todavía no es el proceso electoral, en el PSOE tenemos los procedimientos de primarias que van a ser en pocas semanas y, mientras que no sea eso, yo creo que hay que mantener ese respeto a todos los tiempos, a todos los procedimientos, y en breve se sabrá", ha señalado.

En este sentido, el calendario establecido por el PSOE para los procesos de primarias municipales que se celebren en noviembre contempla que la presentación de precandidaturas se abra el 23 de octubre y concluya el día 26 a las 12.00 horas, si bien por el momento no se ha confirmado públicamente que Ciudad Real haya optado por esta ventana para elegir a su cabeza de lista.

Broceño ha querido dejar claro que en estos momentos "no estoy en primarias, no estoy en candidaturas", sino trabajando como subdelegado del Gobierno para "solucionar los problemas de la gente".

Sin embargo, al ser preguntado expresamente por "si cogería el teléfono" en caso de recibir una propuesta para concurrir a esas primarias, tampoco ha cerrado la puerta.

"Cuando llegue el momento, veremos si se coge el teléfono o no se coge el teléfono", ha respondido, antes de insistir en que prefiere ir "paso a paso" y que será entonces cuando la ciudadanía conocerá "quién se presenta a las primarias y quién va a ser el candidato".

Broceño ha defendido que lo importante será garantizar que la persona que finalmente lidere al PSOE en la capital sea "la mejor posible", cuente con "los mayores apoyos" y sea capaz de "darle una vuelta a Ciudad Real", algo que, a su juicio, necesita la ciudad.

SARA MARTÍNEZ TAMPOCO SE DESCARTÓ

El eventual paso adelante de Broceño podría abrir un escenario de primarias en el PSOE de Ciudad Real, toda vez que la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento y secretaria general de la Agrupación Local, Sara Martínez, tampoco ha cerrado hasta ahora la puerta a encabezar la candidatura.

En una entrevista a Europa Press en verano de 2025, Martínez fue preguntada expresamente por la posibilidad de convertirse en candidata a la Alcaldía en 2027 y no la descartó, aunque consideró entonces que todavía no había llegado "ese momento".

La dirigente socialista aseguraba encontrarse "fuerte e ilusionada" para continuar trabajando por Ciudad Real.

De este modo, si tanto Broceño como Martínez decidieran finalmente formalizar sus aspiraciones una vez abierto el proceso interno, podrían verse abocados a unas primarias para decidir quién encabeza la lista con la que el PSOE tratará de recuperar en 2027 una Alcaldía que perdió en las elecciones municipales de 2023.