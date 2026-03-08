La colisión entre cuatro vehículos Saelices se salda con dos heridos

Archivo - Hospital Universitario de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La colisión entre cuatro vehículos que ha obligado a cortar momentáneamente la A-3, en el kilómetro 107 --sentido Valencia--, a la altura de la localidad conquense de Saelices, se ha saldado finalmente con dos personas heridas.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 14.40 horas.

Se trata de una mujer, de 65 años edad, y un hombre, de 24 años de edad, que han sido trasladados en sendas ambulancias al hospital de Cuenca.

Tras el incidente, que ha obligado en un primer momento a cortar la vía, la Guardia Civil ha informado de la apertura de la calzada.