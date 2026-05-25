Cuatro detenidos por realizar empadronamientos fraudulentos para regularizar inmigrantes en Seseña (Toledo). - GUARDIA CIVIL

Delegado del Gobierno pide no vincular esta operación con el proceso de regularización

TOLEDO, 25 May. (EUORPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas de una red criminal dedicada a captar ciudadanos extranjeros en situación irregular y facilitarles, a cambio de una contraprestación económica, la documentación necesaria para regularizar su situación administrativa en nuestro país.

Los agentes de la Guardia Civil detectaron un incremento desproporcionado e inusual de solicitudes de empadronamiento en la localidad de Seseña (Toledo). En algunos domicilios figuraban empadronadas numerosas personas, llegando a registrarse hasta 91 empadronamientos en una misma vivienda.

Tras realizar un análisis pormenorizado de los expedientes de empadronamiento tramitados, la Guardia Civil comprobó que numerosas solicitudes habían sido efectuadas de forma reiterativa por las mismas personas o mediante contratos de arrendamiento en los que existían evidentes indicios de falsedad documental.

La investigación pudo determinar la existencia de una estructura organizada dedicada a captar ciudadanos extranjeros en situación irregular de diferentes nacionalidades, principalmente Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto. Cobraban entre 300 y 400 euros a cada persona por regularizar su situación administrativa en España.

Los principales métodos utilizados consistían en la falsificación de documentos y en la presentación de autorizaciones supuestamente firmadas por propietarios de viviendas, con el objetivo de obtener empadronamientos irregulares.

Los investigadores han podido recopilar múltiples denuncias y manifestaciones de víctimas, llegando a afectar a 400 personas.

NO VINCULAR CON REGULARIZACIÓN

De su lado, a preguntas de los medios, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha precisado que esta operación "no es contra el proceso de regularización", sino que va en la línea de "esclarecer empadronamientos ilegales en Seseña".

"La regularización en ningún caso contempla empadronamientos ilegales ni la regularización va a permitir que a través de ella se pueda haber cometido ningún tipo de delito", ha recalcado.

A preguntas de los medios tras participar en el minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, Sabrido ha señalado, sobre los empadronamientos, que "muchos de ellos, probablemente más del 50 por ciento, corresponden a antes del 31 de diciembre de 2025 o antes del 1 de enero de 2026".

Se está investigando, por tanto, tal y como ha afirmado, si en torno a 200 empadronados son legales antes del 1 de enero de 2026, al tiempo que ha dejado claro que el empadronamiento "es una competencia exclusivamente municipal".

Seseña "deberá comprobar o haber comprobado si estos empadronamientos responden a la realidad o no", ha afirmado el delegado, añadiendo que las comprobaciones se tendrán que realizar también "respecto a los ciento y pico que hay después del 1 de enero".

"La Guardia Civil, en este caso, lo que está vigilando es que se cumpla la ley y que se cumpla la ley es bueno para todos, para los empadronados y para los no empadronados, y por supuesto para la regularización", ha destacado.