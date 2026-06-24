Extinguido el fuego originado en una nave abandonada de Cedillo del Condado (Toledo)

TOLEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio en una nave abandonada situada en la localidad toledana de Cedillo del Condado que ha afectado a otra nave agrícola ya ha quedado extinguido, según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Dichas fuentes indican que las personas que han tenido que ser desalojadas por este fuego, ya han regresado a sus domicilios.

El suceso tenía lugar sobre las 17.20 horas de este miércoles en una nave situada en el conocido como Camino del Prado, que une el municipio con Yuncos.

En el operativo movilizado han participado una ambulancia de soporte en preventivo, bomberos de Illescas, Policía Local, Guardia Civil y bomberos de la Comunidad de Madrid, que han aportado una bomba y una cuba.

