Sumar se dejará "la piel" por "crear un proyecto común progresista para C-LM" por delante de nombres y apellidos

ALBACETE, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El co-coordinador de Sumar en Castilla-La Mancha, Jesús Plaza, ha sostenido en una entrevista a Europa Press en Albacete que "se van a dejar la piel" por crear un proyecto común entre las fuerzas progresistas de cara a las próximas elecciones, sin "cerrar la puerta a nadie", pero priorizando la propuesta política "antes que poner nombres y apellidos" de listas y partidos.

Plaza ha afirmado que en la región ya han mantenido reuniones con el sindicato Comisiones Obreras y se preparan para hacer lo mismo con UGT. Con Izquierda Unida, los contactos "han dado ya sus frutos", unas 10 enmiendas conjuntas para la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha en la que también han colaborado colectivos y asociaciones y que pone como ejemplo del camino que debe seguir la izquierda en la región.

"Hemos conseguido algo importante que es llevar unas propuestas para un Estatuto que se ha quedado muy estrecho en lo social y queremos ensancharlo. En el texto no se habla del aborto y han dejado fuera a colectivos como el LGTBI+ o el tema de la vivienda", apartados que quieren incluir.

En su valoración de la política nacional, Plaza ha insistido en la necesidad "de movilizarse ante la ola reaccionaria de la extrema derecha" encabezada por Vox. "En Extremadura hemos visto la debacle del PSOE y también una abstención histórica. La gente progresista se ha quedado en casa y es una cuestión de enorme gravedad, porque esta situación puede ser un hilo conductor a otros territorios e incluso a La Moncloa", ha analizado Plaza.

Ante ello, el coordinador del movimiento Sumar ha propuesto "actuar de manera conjunta" y "no ir cada uno por un camino diferente" y ha pedido al PSOE "reaccionar" en lo que queda de legislatura sacando adelante "políticas con una agenda social que llegue a la ciudadanía". "Si nos limitamos a entrar en el fango y el debate vacío, ahí nos van a ganar", ha sostenido Plaza.

El "discurso de odio" de Vox, ha advertido el representante de Sumar, está llevando al deterioro y desprestigio de instituciones democráticas en Castilla-La Mancha, con ejemplos como el vivido en Albacete, donde el PP y el partido de Santiago Abascal apoyaron la moción para declarar al presidente del Gobierno persona non grata. "El Ayuntamiento de Albacete tiene problemas más importantes que atender", ha comentado el coordinador de Sumar, quien ha considerado que un consistorio "no debería dedicarse a esas cosas".

PAGE "JUEGA A SER SOCIALISTA" PERO "COMULGA CON LA DERECHA"

En la política regional, Plaza ha criticado que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, juegue "a ser socialista pero al mismo tiempo comulgar con algunas cuestiones de la derecha" y hacer una oposición abierta "a un Gobierno que es de su propio partido" en una estrategia "hipócrita" para ganar votos "porque piensa que la sociedad castellano manchega es más conservadora".

También ha señalado al presidente de Castilla-La Mancha por "jugar con lo público" en lugar de blindarlo, citando la iniciativa del Gobierno regional de usar compañías privadas para construir viviendas "en una especie de estraperlo" o basarse en la colaboración público-privada para la Sanidad, ante la que advierte "que ya hemos visto lo que ha pasado en Madrid, donde prevalece la rentabilidad y el beneficio económico a la salud".

A estos problemas de la región, el representante de Sumar ha añadido la reducción de personal del Geacam, "cuando debería de tener un presupuesto propio suficiente"; o la falta de atención primaria y médicos rurales, quienes "deberían de estar bien dotados de recursos" y se enfrentan "a una falta de voluntad política" por parte del Gobierno de García-Page.

Las propuestas de Sumar, según ha enumerado, se basan en reforzar los servicios públicos fundamentales: "Bienestar Social, Dependencia y Sanidad". Plaza ha sostenido que lucharán por una bajada de ratios en aulas de educación temprana para evitar "que empeore la vida en el medio rural castellanomanchego, de donde vengo", y que fortalecerán la atención a domicilio a los mayores porque ahora "hay localidades sin asistencia alguna en temas como el envío de comida a personas con problemas de movilidad".

Para lograr estos proyectos, Plaza ha prometido "sentarse a hablar con todo el mundo, incluso con el presidente del PP, Paco Núñez, a quien le aconsejaría que dejara de escuchar a Vox y le explicaría las problemáticas de la región"; o con García-Page, "para que mire fuera de prejuicios nuestras enmiendas a los Estatutos".

Su línea roja, no obstante, estaría en sentarse con Vox. "Yo acudo a un debate para hablar de la problemática de la gente y crear un proyecto democrático, no para destruirlo", ha explicado, recordando que el portavoz de Vox en el Congreso, Manuel Mariscal, llegó a romper el texto del Estatuto de Castilla-La Mancha en una escenificación "de que quieren eliminar las autonomías cuando luego se aprovechan de ellas".

En este aspecto, el coordinador de Sumar ha visto como diferencias irreconciliables con Vox puntos como el aborto, "el que quieren abolir, cuando en Castilla-La Mancha existe ya la problemática de que sólo el 1% de las mujeres acuden a la sanidad pública"; o el trato al "12% de inmigrantes que conforman la sociedad castellano manchega y que Vox quiere tirar al mar". Por ello, Plaza ha sentenciado que "no va a hablar con gente así".