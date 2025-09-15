Sumar C-LM cree que la ciudadanía ha dado "una lección de justicia y lucha" en movilizaciones propalestinas en La Vuelta

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El movimiento Sumar en Castilla-La Mancha considera que la ciudadanía española "ha dado una lección de justicia y de lucha por los derechos humanos enorme" en las manifestaciones propalestinas que han tenido lugar durante el desarrollo de La Vuelta Ciclista a España y, especialmente, en la jornada de este domingo, cuando obligaron a la suspensión en Madrid de la última etapa de la ronda española.

En declaraciones a Europa Press, los coordinadores regionales de Sumar, Jesús Plaza y María Cañadillas, afirman que la sociedad "se ha movilizado unánimemente, como lo lleva haciendo, por otra parte, desde el inicio del genocidio en contra de la barbarie del estado israelí", un país que, afirman, "lleva demasiado tiempo actuando como un matón delegado de Estados Unidos en la región de Oriente Próximo.

"Israel ha traspasado todas las líneas rojas, ha bombardeado hospitales y escuelas y ha provocado una devastadora hambruna en la Franja de Gaza y las instituciones españolas y europeas se han mostrado impotentes ante esta barbarie", han declarado, criticando que "toda la contundencia con la que se actuó contra Rusia en la invasión de Ucrania no ha existido contra un gobierno genocida como el de Netanyahu".

Por todo ello, consideran que, ante estos hechos, "la ciudadanía española ha dicho basta y ha dicho que representantes del estado israelí no pueden participar en un evento deportivo como si nada pasase mientras su gobierno ejecuta un exterminio por tierra, mar y aire de la población árabe de la región que estaba allí mucho antes que ellos".