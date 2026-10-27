Sumar C-LM se queda sin representación en unas listas de Frente Amplio capitalizadas por IU

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca Sumar en Castilla-La Mancha se ha quedado sin ningún nombre que la represente en las distintas candidaturas de Frente Amplio presentadas a lo largo de las cinco circunscripciones repartidas por la región, ni en el Congreso ni en el Senado.

Unas listas que en el caso de la Comunidad Autónoma están prácticamente capitalizadas al cien por cien por la marca de Izquierda Unida, una formación desde la que algunas fuentes apuntan a Europa Press que Sumar no ha medido bien los tiempos y no ha sido capaz de desatascar su propia decisión con su aparato federal. "Nosotros sí hemos hecho nuestro trabajo", señalan las fuentes consultadas.

La falta de concreción por parte de los miembros de Sumar en Castilla-La Mancha ha provocado incluso que ninguno de los cinco 'doses' que a Frente Amplio el correspondían tras el acuerdo nacional con el PSOE para una lista conjunta al Senado sea de su marca.

Así, en Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo, será Izquierda Unida quien coloque a las segundas posiciones; mientras que en Guadalajara será la andaluza Mar Gozález Báez, de Verdes-Equo, quien opte a la Cámara Alta.

A NIVEL NACIONAL

Las candidaturas de Frente Amplio al Congreso para las elecciones generales del 29N reflejan que IU dispondrá de 29 cabezas de listas mientras que Movimiento Sumar comandará seis circunscripciones, que se suman a las cuatro que ostentan los Comuns en Cataluña y a las dos que liderará la Chunta Aragonesista (CHA), tras renunciar a presentar papeleta en la provincia de Teruel.

La composición del mapa del peso de cada partido para estas elecciones se terminó de cerrar ayer, al registrarse este lunes ante la Junta Electoral la confección de los aspirantes a escaños de la candidatura al Congreso y Senado.

Frente Amplio confirmó ya este lunes que iba a presentar candidatos en todo el territorio con la única excepción de la provincia de Teruel, lo que generó tensión entre CHA e IU.

El reparto de puestos de la coalición de izquierdas ya estaba clarificado en el caso de Madrid, donde la lista la encabeza Más Madrid con Emilio Delgado y Tesh Sidi como números uno y dos, respectivamente. A ellos se suma el edil de la formación en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Fernández Rubiño.

A su vez, en la candidatura de la capital también están presentes el referente electoral de IU para estos comicios, Toni Valero, y la coordinadora de Movimiento Sumar y portavoz en el Congreso del grupo plurinacional, Verónica Barbero, en la tercera y cuarta plaza, respectivamente. Y la dirigente de Verdes Equo, María Pastor, se integra en el puesto sexto.

IU DISPONE DEL MAYOR NÚMEROS DE CABEZA DE LISTAS

IU, como principal organización de carácter estatal de la nueva coalición de izquierdas y que cuenta con implantación territorial en el conjunto del país, cuenta con el mayor número de cabezas de lista en estos comicios, con los primeros puestos en siete circunscripciones de Andalucía, en las dos de Extremadura, en las cinco de Castilla-La Mancha y en ocho de Castilla y León.

También liderará las listas de Frente Amplio en Navarra, Murcia, Cantabria, La Rioja y Asturias, así como en las circunscripciones vascas de Guipúzcoa y Álava.

SUMAR, COMUNS Y OTROS PARTIDOS

Mientras, Movimiento Sumar ostenta el primer puesto en Cádiz, Vizcaya, Valladolid, Coruña, Pontevedra y Tenerife. En el caso del archipiélago canario Nuevas Canarias tiene el cabeza de lista de la candidatura de coalición Unión del Pueblo Canario, que agrupa a Frente Amplio y también a Podemos.

Por su parte, los Comuns abanderan las listas en las cuatro provincias catalanas con la aspirante a la Moncloa, Ada Colau, en el primer puesto de Barcelona flanqueado por el ministro Ernest Urtasun, en la segunda posición.

En Baleares, Ara Més encabeza la lista que al final será de unidad al alcanzarse un acuerdo con Podemos para que vayan de independientes, en el puesto número tres, en la candidatura conjunta de la formación autonómico con Frente Amplio.

También en la Comunidad Valenciana habrá una lista de unidad que otorga los dos primeros puestos en Valencia y el cabeza de lista en Castellón a Compromís, mientras que el primer puesto en Alicante lo ostenta Podemos mientras que IU se queda con la tercera plaza en la circunscripción de Valencia.

Mientras, la Chunta Aragonesista cuenta con los cabeza de lista en Zaragoza y Huesca y determinó retirarse de Teruel para dejar todo el carril del electorado progresista al PSOE y maximizar así el resultado para arrebatar escaños a la derecha. Una decisión que contó con la oposición de IU pero que al final asumió, al reconocer que CHA tenía el poder de decisión para determinar en qué circunscripciones se presentaba la coalición en Aragón.

Asimismo, la formación Recortes Cero, uno de los partidos que se ha integrado en Frente Amplio, dispone del cabeza de lista en Orense.

PODEMOS, CANDIDATURA PROPIA EN LA MAYORÍA DE CIRCUNSCRIPCIONES

En el caso de Podemos, la formación se presentará con lista propia al Congreso en la mayoría de circunscripciones tras consumarse la fractura electoral entre los 'morados' y Frente Amplio, con las excepciones mencionadas de Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares y también el caso de Cataluña, donde renuncia a presentar candidatura para ir como independiente en las listas de ERC (puestos seis y diez en Barcelona).

Los morados presentan candidatura por Teruel y en otras 41 circunscripciones más, con el caso destacado de la lista de Madrid que comandará la exministra de Igualdad y máximo referente electoral, Irene Montero, y que competirá con Frente Amplio.