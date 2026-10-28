Superviviente del Iryo: "Los dos vagones de atrás quedaron hechos papel, como si rompes papel. Da susto"

Primer plano de uno de los trenes accidentados en Urda. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Uno de los supervivientes del accidente de trenes de Urda (Toledo), Jorge Guales, que viajaba en el tren Iryo ha asegurado que los dos vagones traseros "quedaron hechos papel, como si rompes papel" y eso "es impresionante".

En declaraciones a Europa Press, Guales ha comentado que cuando ha podido salir del tren y ha visto la situación "da susto" y más "cuando piensas: 'yo pude haber estado ahí'".

Ha confirmado que lo primero que sintieron fue "que nos habían chocado". "No estábamos seguros", pero al mirar por la ventanilla vieron "un vagón descarrilado y mucho humo, demasiado humo".

"Los que estábamos bien empezamos a mirar, y mucha gente se golpeó, se cayó, muchos objetos personales rodaron por el piso del vagón", ha confirmado este pasajero, que ha señalado que "había gente herida, tirada" y los que estaban bien empezaron a mirar quién necesitaba ayuda.

Jorge Guales, que iba en el segundo vagón del Iryo --concretamente en el vagón 7 en el asiento 17C--, ha dado gracias a Dios por ir en la parte delantera del tren porque de lo contrario "no podría contar el cuento".

Ha insistido en que desde dentro del vagón no veían nada, "solamente el humo", y que fue eso lo que les hizo reaccionar y pensar que tenían que salir de ahí.

"No tuvimos necesidad de romper vidrios porque se abrió una puerta, entonces salimos como tres personas y empezamos a ayudar a la gente a que evacuara", ha explicado.

Esa situación fue "un poquito difícil" porque el riel estaba levantado y hay piedra, "pero le ayudamos a varias personas a evacuar el tren y pues poco a poco nos fuimos desplazando. Había personas que no podíamos mover porque sí estaban un poco más heridas".

Al salir del tren avanzaron hacia una "zona boscosa" donde se encontraron con personas que habían llegado al oír el choque de trenes y rompieron la valla, lo cual les permitió salir de la zona del suceso. En ese momento "vimos el accidente, vimos que fue bastante fuerte" y que habíamos sobrevivido.

Jorge Guales ha detallado que cuando estaban ahí llegó un helicóptero, la Guardia Civil y varias personas que llegaron en una camioneta, que les socorrieron. "Fue bastante duro", ha concluido.