Suspendido el programa educativo estival de pueblos abandonados en Umbralejo por el incendio de La Mierla

Incendio de La Mierla en Guadalajara - INFOCAM

GUADALAJARA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El segundo turno del programa educativo estival 'Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados' que se desarrolla, entre otras localidades, en la de Umbralejo (Guadalajara), se ha suspendido este viernes con motivo del incendio declarado este jueves en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara.

Se trata de un programa que se celebra durante el mes de julio que, impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en colaboración con tres comunidades autónomas, persigue el acercamiento a la vida rural de jóvenes que, en su mayoría, viven en entornos urbanos.

En el segundo turno del programa en Umbralejo, que se iba a celebrar del 19 al 25 de julio, estaba prevista la participación de un grupo de 50 alumnos, pero ante la situación actual y siguiendo las recomendaciones del CECOPI se ha suspendido, ya que para este Ministerio la seguridad y el bienestar del alumnado constituyen la máxima prioridad. Los ministerios encargados del programa estudiarán la posibilidad de que el alumnado afectado pueda disfrutarlo en otras fechas, según han informado en nota de prensa.

Como medida de precaución y con el fin de garantizar la absoluta seguridad del alumnado que estaba participando en el primer turno de dicho programa en Umbralejo (del 12 al 18 de julio), los 47 estudiantes participantes fueron trasladados ayer a un albergue de la localidad de Humanes. La decisión de evacuación se tomó antes de que anocheciera, por lo que el alumnado en ningún momento ha corrido ningún riesgo.

Dicho alumnado se encuentra bien y disfrutando de una jornada de actividades en Humanes. Mañana sábado, tal y como estaba programado, emprenderán el regreso a sus hogares después del desayuno.

El incendio declarado este jueves en la Sierra Norte de Guadalajara mantiene evacuados los municipios de La Mierla, Muriel y Umbralejo, y confinados los de Almiruete, Palancares y el embalse de Beleña, tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM). La dimensión del fuego ha activado la situación operativa nivel 2 y ya ha arrasado más de 1.500 hectáreas.

El Ministerio quiere trasladar todo su apoyo y solidaridad a los habitantes de la zona, así como el más sincero agradecimiento a los equipos de emergencia que trabajan en la extinción del incendio.