Suspendidos los trenes entre Madrid y Barcelona por un incendio próximo a la vía entre Alcolea del Pinar y Medinaceli

Archivo - Un tren de Renfe en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, a 2 de enero de 2025, en Madrid (España). Renfe ha informado en la mañana de hoy que a las 4:40 horas se ha subsanado la avería informática que afectaba a los trenes Talgo Avril desde - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se encuentra interrumpida por un incendio próximo a la vía entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria), según ha informado Adif.

Los bomberos se encuentran actuando en la zona y el fuego se encuentra en el lado de la vía 1.

En concreto Adif, en su cuenta X, ha detallado que por un incendio próximo a la vía, se encuentra suspendida la circulación por ambas vías entre Alcolea del Pinar y Medinaceli, afectando a los trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

Desde Renfe, y en la misma red social, ha informado de que se encuentra interrumpida la circulación por ambas vías entre Alcolea del Pinar y Medinaceli (Ancho Estándar) de la línea de Alta Velocidad que conectan Madrid con Barcelona, Logroño y Pamplona.