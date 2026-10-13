Talavera aprueba la convocatoria de 38 plazas en su Oferta de Empleo Público de 2026

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha avanzado que en la Junta de Gobierno Local se ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2026, que contempla 38 plazas, de las que 30 corresponden a funcionarios y ocho a personal laboral. Se trata de una convocatoria que abarca distintas escalas y perfiles profesionales, con el objetivo de reforzar los recursos humanos municipales.

En rueda de prensa ha indicado que entre las plazas previstas figuran una de archivero municipal, dos de arquitecto, una de letrado, tres de técnico de Administración General, una de técnico superior en Paisaje Urbano, una de aparejador y una de ingeniero técnico industrial, entre otras.

Por otra parte, se ha dado luz verde a dos contratos relacionados con el sistema digital de comunicaciones de emergencia TETRA de la Policía Local, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prnesa.

El primero corresponde a la adquisición de terminales portátiles, equipos fijos, accesorios y demás dispositivos necesarios para el funcionamiento del sistema, adjudicado a Telecom Castilla-La Mancha, S.A., por un importe de 171.202,42 euros, IVA incluido.

El segundo contrato, destinado al mantenimiento del servicio, se ha adjudicado a la misma empresa por 87.109,57 euros, IVA incluido.

PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRAL

Por otra parte, Jesús García-Barroso ha indicado que se ha adjudicado el servicio de asistencia técnica especializada para la gestión, ejecución, seguimiento, control, justificación e información del Plan de Actuación Integral (PAI) del Ayuntamiento de Talavera, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible y financiado con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.

El contrato ha sido adjudicado a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Grupo Considera, S.L., y Servicios Integrales de Contratación e Intermediación Dominus, S.L., con una participación del 50 por ciento cada una, por un importe total de 212.960 euros, IVA incluido.

Asimismo, se ha aprobado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el centro educativo Ébora Formación para el desarrollo del periodo de formación en empresa correspondiente a los grados D y E del sistema de Formación Profesional.

Además, se ha aprobado la convocatoria de ayudas de emergencia social para personas en situación de riesgo o exclusión social, dotada con 470.000 euros para el periodo 2026-2027.

La convocatoria mantiene las mismas bases que en ediciones anteriores y está dirigida a atender las necesidades de las personas y familias que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.