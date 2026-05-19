Talavera celebra el 26 de mayo el XVII Maratón Donación de Sangre con el reto de alcanzar las 600 en un solo día

Presentación del XVII Maratón de Donación de Sangre. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, José Julián Gregorio ha animado a los talaveranos a participar XVII Maratón Donación de Sangre, ya que el próximo 26 de mayo, en el Centro Comercial Los Alfares, "Talavera tiene ante sí un reto histórico: alcanzar las 600 donaciones de sangre en un solo día".

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa para presentar el citado maratón donde ha agradecido "el trabajo y el compromiso" de la Hermandad de Donantes de Sangre de Talavera y Comarca, del Sescam, de la Gerencia de Atención Integrada, del Centro Regional de Transfusiones y del centro comercial Los Alfares, "que una vez más vuelven a demostrar que cuando Talavera se une por una causa solidaria, responde de manera ejemplar".

Por eso ha señalado que hoy se presenta más una campaña de donación; "una gran movilización ciudadana, una jornada que representa los mejores valores de esta ciudad: solidaridad, generosidad y compromiso con la vida".

En ese sentido, el alcalde ha indicado que el objetivo de lograr las 600 donaciones de sangre en un solo día "es ambicioso pero posible, porque conocemos la capacidad de respuesta de nuestra ciudad y de toda la comarca cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan".

Gregorio ha dicho que "cada donación es esperanza", ya que cada bolsa de sangre puede salvar hasta tres vidas, "y detrás de cada donante hay un gesto silencioso, anónimo y profundamente humano que merece todo nuestro reconocimiento".

NUEVOS DONANTES

Por otra parte, el alcalde ha destacado la importancia de incorporar nuevos donantes, especialmente jóvenes, "porque necesitamos garantizar el relevo generacional para que esta cadena de vida nunca se rompa". Por eso, ha subrayado que "hoy más que nunca debemos transmitir que donar sangre es un acto sencillo, seguro y absolutamente imprescindible".

"Talavera puede sentirse orgullosa de haberse convertido en una referencia regional en materia de donación de sangre, ya que los maratones solidarios que celebramos cada año son ya un ejemplo en Castilla-La Mancha y reflejan el enorme corazón de esta ciudad", ha apuntado Gregorio.

Los participantes podrán donar de manera interrumpida de 9.30 a 20.30 horas, el 26 de mayo en el Centro Comercial Los Alfares.