Talavera celebra la romería de Santa Apolonia el próximo 8 de febrero con una previsión de más de 1.400 peregrinos

La concelaja de Festejos de Talavera, María Pilar Guerrero. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Festejos del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, María Pilar Guerrero, ha presentado la tradicional romería de Santa Apolonia, que tendrá lugar el próximo domingo, 8 de febrero, con salida desde la rotonda de los Tres Olivos y se espera superar la cifra de los 1.400 peregrinos.

Así lo ha hecho en rueda de prensa, donde ha animado a talaveranos y vecinos de la comarca a hacer el recorrido a pie y a disfrutar de un día de convivencia, según ha trasladado el Consistorio de la Ciudad de la Cerámica en nota de prensa.

La jornada comenzará a las 9.00 horas en la Plaza de los Tres Olivos, punto de salida de la romería, donde se ofrecerá caldo caliente para todos los asistentes, elaborado y repartido por la Asociación de Vecinos Fray Hernando, como es ya tradición.

A las 10.00 horas, en el mismo enclave, tendrá lugar la entrega de carnés de peregrino, que se deberán ir sellando en los puntos habilitados, una vez que terminen la ruta, los 500 primeros recibirán un bastón de romero. "Es imprescindible que se completen todos los tramos del recorrido a pie para recibir el bastón".

Guerrero ha querido agradecer expresamente la colaboración del Grupo Pizarro, encargado tanto de la elaboración de las migas populares como de la actuación del grupo folklórico, que pondrá música y baile a la jornada a partir de las 12.30 horas, tras el acto religioso en la ermita, previsto para las 12.00 horas. También se contará con puestos de venta de dulces tradicionales y bebidas.

Asimismo, la edil ha recordado que el Ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos autobuses gratuitos, con salidas a las 11.00 y 11.30 horas, así como servicios de regreso a las 15.00 y 15.30 horas, facilitando así la participación de todas aquellas personas que lo deseen.

Por otra parte, la edil ha aclarado que las personas que deseen subir hasta la ermita con su vehículo pueden hacerlo; "habrá aparcamiento pero sólo se permitirá acceso a vehículos en el perímetro de Santa Apolonia hasta las 11:00 horas"; pasada esa hora, "los vehículos deberán estacionar en el aparcamiento habilitado para tal fin en las inmediaciones de Santa Apolonia".

Esta medida, ya se introdujo en pasadas ediciones "para velar por la seguridad de los peregrinos, dado que como saben, son muchas personas las que se animan a hacer la ruta a pie y cada año son más".

Guerrero ha apuntado que sn este día se continuará contando con la presencia de pueblos como El Casar, Gamonal, o Talaverilla, entre otras localidades que año tras año "siguen participando en esta ya tradicional y esperada romería".

La Hermandad de San Isidro elaborará un cocido para sus socios y la asociación de vecinos de Fray Hernando cocinará paella para sus asociados.

Por último, ha agradecido el "gran trabajo" que realizan a Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local, Servicios Generales, y Festejos por conseguir "que esta romería sea segura y se lleve a cabo para el disfrute de todos".