Talavera contará con un presupuesto municipal de 90,2 millones de euros, 5,2 más que el año pasado

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, jutno al edil de Urbanismo, Viviendas, Obras e Infraestructuras Públicas, Servicios Generales, Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, Benedicto García. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha dado a conocer que en Junta de Gobierno se ha aprobado el inicio del trámite del proyecto de presupuestos para 2026, que asciende a 90,2 millones, 5,2 millones más que en 2025. "Es un presupuesto histórico y expansivo, porque queremos mejorar servicios, pero responsable, porque no descuidamos las cuentas públicas", ha expuesto.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, donde ha explicado que el equipo de Gobierno ha decidido invertir más dinero para mejorar la ciudad "por eso es un presupuesto expansivo" y a la vez se aseguran de que las cuentas "sigan saneadas y sin gastar lo que no tiene y por eso es un presupuesto responsable", según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Gregorio ha avanzado que el gasto se divide en seis grandes bloques, siendo la prioridad el bienestar diario del ciudadano". La mayor inversión se dedica a los servicios públicos básicos con 38,6 millones, apuntando que "es el corazón del presupuesto y supone el 43 por ciento del total". Este concepto engloba áreas como la limpieza de las calles, la seguridad, el alumbrado y el arreglo de aceras o parques. "Este año sube un 9,3 por ciento para que estos servicios sean de mayor calidad", ha detallado.

Por otra parte, el alcalde ha indicado que para la gestión y el funcionamiento de la administración, el equipo de Gobierno destinará 19,9 millones. "Básicamente, es el coste de mantener el Ayuntamiento funcionando y pagar los servicios internos que permiten que la maquinaria municipal no se detenga", ha añadido.

Las áreas de cultura, educación y deporte se agrupan como Bienes Públicos Preferentes y recibirán 15,5 millones de euros. A este respecto, Gregorio ha apuntado que "es el dinero destinado a que la ciudad tenga vida social, bibliotecas, escuelas infantiles y centros deportivos, entre otros.

PILARES DEL CRECIMIENTO

José Julián Gregorio ha hecho hincapié en tres aspectos fundamentales del presupuesto 2026, como son el impulso a la economía local, el escudo social y la salud financiera.

Del impulso a la economía local ha destacado que alcanza los 5,1 millones de euros, "y es la partida que más crece porcentualmente, un 9,7 por ciento" para dinamizar la economía local, ayudar al pequeño comercio y crear programas de empleo.

Gregorio ha subrayado que "estamos volcados en fomentar el empleo local y apoyar a nuestros comerciantes, de tal manera que se invertirán 5,1 millones para que la economía de la ciudad se mueva, se cree trabajo y el comercio de barrio tenga el respaldo que merece".

Para el denominado "escudo social se destinarán 6,1 millones para la protección y promoción Social", para lo que se reforzarán ayudas a familias vulnerables y servicios sociales.

En lo que respecta a la salud financiera que servirá para deuda y sus intereses "solo se destinan 4,6 millones" y Gregorio ha destacado que esta partida casi no experimenta subida con respecto a 2025 (sólo un 0,49 por ciento), lo que indica que "el Ayuntamiento está saneado, no vive de prestado y tiene sus deudas bajo control".

INVERSIONES

El alcalde ha avanzado que en los presupuestos se contemplan inversiones por valor de 8.339.464 euros, 1.604.789,52 euros más que en 2025, lo que supone un 23,83 por ciento más que el pasado año.

Ha añadido que sumado al incremento del 2024 de 2.406.400 euros, "supone un importe incrementado en un 203 por ciento a los presupuestos existentes a cuando llegamos al gobierno".

En líneas generales, las inversiones contemplan la aportación municipal del 15 por ciento a los proyectos Ediles de nuevo cuño, al aumento de las partidas para arreglo de caminos públicos, pavimentación, asfaltado y acondicionamiento de vías urbanas, obras hidráulicas, adquisición de mobiliario público en la ciudad en parques y jardines, maquinaria industrial, renovación de la flota del parque móvil municipal o la rehabilitación de nuestro patrimonio histórico, como es la Casa de los Canónigos, la musealización del edificio de hidroeléctrica, la rehabilitación y terminación de la muralla, entre otras, todas ellas para mantener y engrosar el patrimonio municipal a disposición de los servicios públicos y de los talaveranos.

Gregorio ha explicado que de cada 100 euros que gestionará el Ayuntamiento 43 van directos "a que la ciudad esté limpia, segura y cuidada, 17 se dedican a cultura, educación y deporte, 12 van a ayudas sociales y fomento del empleo y el resto se reparte entre el funcionamiento administrativo manteniendo sus edificios y personal y el pago de deudas".

El alcalde ha señalado que es un presupuesto "pensado para crecer de forma equilibrada, priorizando el día a día del vecino y el apoyo a quienes más lo necesitan, pensando en el bienestar general y en el futuro de nuestra ciudad".